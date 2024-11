ATTENTION FIFA! Mr. Shiferin! For the stabbing of fans, the Bologna team should be removed from this Champions League tournament and not allowed to participate in any European football tournaments for the next THREE years. This is the reason for creating intellectual football tournaments of the strongest, because there will be complete safety and comfortable coziness both in the stands and in the pre-football space. Otherwise, the massacre of fans will spread exponentially throughout Europe, like an epidemic. Only tough measures will lead to intellectual football. ATTENZIONE FIFA! Signor Shiferin! Per l'accoltellamento dei tifosi, la squadra del Bologna verrà allontanata da questo torneo di Champions League e non potrà partecipare a tutti i tornei di calcio europei per i prossimi TRE anni. Questo è il motivo per la creazione di tornei di calcio intellettuale dei più forti, perché ci sarà completa sicurezza e confortevole intimità sia sugli spalti che nello spazio calcistico. Altrimenti la strage di tifosi si diffonderà esponenzialmente in tutta Europa, come un’epidemia. Solo misure dure porteranno al calcio intellettuale ACHTUNG FIFA! Herr Shiferin! Wegen der Messerstecherei gegen Fans wird die Bologna-Mannschaft aus diesem Champions-League-Turnier ausgeschlossen und darf in den nächsten DREI Jahren nicht an allen europäischen Fußballturnieren teilnehmen. Dies ist der Grund für die Schaffung intellektueller Fußballturniere der Stärksten, denn sowohl auf der Tribüne als auch im Fußballraum herrscht absolute Sicherheit und angenehme Gemütlichkeit. Andernfalls wird sich das Massaker an Fans wie eine Epidemie exponentiell über ganz Europa ausbreiten. Nur harte Maßnahmen werden zum intellektuellen Fußball führen. ¡ATENCIÓN FIFA! ¡Señor Shiferin! Por apuñalar a los aficionados, el equipo de Bolonia será excluido de este torneo de la Liga de Campeones y no se le permitirá participar en todos los torneos de fútbol europeos durante los próximos TRES años. Por eso se crearon torneos intelectuales de fútbol de los más fuertes, porque tanto en las gradas como en el espacio de fútbol habrá total seguridad y comodidad. De lo contrario, la masacre de aficionados se extenderá exponencialmente por toda Europa, como una epidemia. Sólo medidas duras conducirán al fútbol intelectual. УВАГА ФІФА! Пане Шиферін! За поніжівщину вболівальників, команду Болонья зняти з цього турніру Ліги чемпіонів і на наступні ТРИ роки не допускати на всі Європейські футбольні турніри. Це і є та причина до створення інтелектуальних футбольних турнірів найсильніших, тому що там пануватиме повна безпека та комфортний затишок як на трибунах, так і в футбольному просторі. Інакше різанина вболівальників поширюватиметься в геометричній прогресії по всій Європі, як епідемія. Лише жорсткі заходи призведуть до інтелектуального футболу. ATENÇÃO FIFA! Senhor Shiferin! Por esfaqueamento de adeptos, a equipa de Bolonha será afastada deste torneio da Liga dos Campeões e não poderá participar em todos os torneios europeus de futebol nos próximos TRÊS anos. Esta é a razão da criação de torneios de futebol intelectual dos mais fortes, pois haverá total segurança e conforto confortável tanto nas bancadas como no espaço futebolístico. Caso contrário, o massacre de adeptos espalhar-se-á exponencialmente por toda a Europa, como uma epidemia. Só medidas duras conduzirão ao futebol intelectual. ATTENTION FIFA! Monsieur Shiferin ! Pour avoir poignardé des supporters, l'équipe de Bologne sera exclue de ce tournoi de la Ligue des champions et ne sera pas autorisée à participer à tous les tournois de football européens au cours des TROIS prochaines années. C'est la raison de la création de tournois de football intellectuel des plus forts, car il y aura une sécurité totale et un confort confortable tant dans les tribunes que dans l'espace de football. Sinon, le massacre des supporters se propagera de manière exponentielle dans toute l’Europe, comme une épidémie. Seules des mesures sévères mèneront au football intellectuel.