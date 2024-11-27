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Шахтер U-19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Горняки обеспечили себе выход в плей-офф за тур до финиша
shakhtar.com
Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой матч 5-го тура в Юношеской лиге УЕФА с нидерландским ПСВ.
"Горняки" сыграли от обороны и отстояли ничью 1:1.
Таким образом, за тур до конца "Шахтера" U-19 идет на восьмом месте в турнирной таблице (10 очков) и гарантировали себе проход в следующий раунд соревнований.
В заключительном матче "Шахтер" U19 сыграет против "Баварии" (10 декабря).
В случае финиша в топ-6 по итогам основного раунда, "горняки" получат в соперники команду, которая финиширует на 17-22 месте в таблице.
Напомним, что за выход в весенний плей-офф также борется "Динамо", которое идет по пути чемпионов. Так, сегодня киевляне в первом матче решающего раунда разгромило со счетом 5:0 "2 Коррику" из Косово.
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