Шахтер U-19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой матч 5-го тура в Юношеской лиге УЕФА с нидерландским ПСВ.

"Горняки" сыграли от обороны и отстояли ничью 1:1.

Таким образом, за тур до конца "Шахтера" U-19 идет на восьмом месте в турнирной таблице (10 очков) и гарантировали себе проход в следующий раунд соревнований.

В заключительном матче "Шахтер" U19 сыграет против "Баварии" (10 декабря).

В случае финиша в топ-6 по итогам основного раунда, "горняки" получат в соперники команду, которая финиширует на 17-22 месте в таблице.

Напомним, что за выход в весенний плей-офф также борется "Динамо", которое идет по пути чемпионов. Так, сегодня киевляне в первом матче решающего раунда разгромило со счетом 5:0 "2 Коррику" из Косово.