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Шахтер U-19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
Обновлено

Горняки обеспечили себе выход в плей-офф за тур до финиша

Шахтер U-19 досрочно вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Юношеская команда "Шахтера" U-19 провела свой матч 5-го тура в Юношеской лиге УЕФА с нидерландским ПСВ.

"Горняки" сыграли от обороны и отстояли ничью 1:1.

Читайте такжеЮношеская лига УЕФА. ПСВ – Шахтер 1:1. Видео голов и обзор матча

Таким образом, за тур до конца "Шахтера" U-19 идет на восьмом месте в турнирной таблице (10 очков) и гарантировали себе проход в следующий раунд соревнований.

В заключительном матче "Шахтер" U19 сыграет против "Баварии" (10 декабря).

В случае финиша в топ-6 по итогам основного раунда, "горняки" получат в соперники команду, которая финиширует на 17-22 месте в таблице.

Напомним, что за выход в весенний плей-офф также борется "Динамо", которое идет по пути чемпионов. Так, сегодня киевляне в первом матче решающего раунда разгромило со счетом 5:0 "2 Коррику" из Косово.

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Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
27.11.2024 в 19:54
Може юні «шахтарі» і зіграли від оборони, але з огляду цього не видно. Натомість видно, що після голу, пропущеного з далеко не очевидного пенальті, українці додали обертів і зуміли відігратися. Молодці. Вітаю.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
27.11.2024 в 19:54
Може юні «шахтарі» і зіграли від оборони, але з огляду цього не видно. Натомість видно, що після голу, пропущеного з далеко не очевидного пенальті, українці додали обертів і зуміли відігратися. Молодці. Вітаю.
Ответить
1
0

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