Зинченко прокомментировал разгромную победу Арсенала в Лиге чемпионов

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу своей команды над "Спортингом" (1:5) в пятом туре Лиги чемпионов.

Зинченко выложил фотографии с матча, добавив пост в Instagram с лаконичной подписью: "Ребят просто невозможно было остановить вчера вечером".

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Напомним, что 27-летний Александр Зинченко вышел на поле во втором тайме, заменив Риккардо Калафиори на 78-й минуте матча.