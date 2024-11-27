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Зинченко прокомментировал разгромную победу Арсенала в Лиге чемпионов

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Украинец принял участие в зрелищном матче

Зинченко прокомментировал разгромную победу Арсенала в Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал разгромную победу своей команды над "Спортингом" (1:5) в пятом туре Лиги чемпионов.

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Зинченко выложил фотографии с матча, добавив пост в Instagram с лаконичной подписью: "Ребят просто невозможно было остановить вчера вечером".

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Напомним, что 27-летний Александр Зинченко вышел на поле во втором тайме, заменив Риккардо Калафиори на 78-й минуте матча.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
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