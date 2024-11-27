  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Решающая битва. Стартовые составы на матч ПСВ - Шахтер
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решающая битва. Стартовые составы на матч ПСВ - Шахтер

Лига Чемпионов

Стартовые составы команд

Решающая битва. Стартовые составы на матч ПСВ - Шахтер

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде сыграет с ПСВ.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

ПСВ: Бенитес, Карпсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс, Тилльман, Мауро Жуниор, Сайбари, Бакайоко, Ланг, де Йонг

Запасные: Дроммел, Схикс, Обиспо, Пепи, Тил, Бабади, Лосано, Ланд, Оппегор, Ледесма

"Шахтер": Ризник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Штурм – Жирона 1:0. Роковой промах Мартина и каталонский карточный домик вместо обороны
yellow-arrow
Известны оценки Цыганкова за матч против Штурма в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Трубин в княжестве. Монако - Бенфика. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости