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Решающая битва. Стартовые составы на матч ПСВ - Шахтер
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде сыграет с ПСВ.
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
ПСВ: Бенитес, Карпсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс, Тилльман, Мауро Жуниор, Сайбари, Бакайоко, Ланг, де Йонг
Запасные: Дроммел, Схикс, Обиспо, Пепи, Тил, Бабади, Лосано, Ланд, Оппегор, Ледесма
"Шахтер": Ризник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан
Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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