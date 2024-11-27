Решающая битва. Стартовые составы на матч ПСВ - Шахтер

Сегодня, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" на выезде сыграет с ПСВ.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

ПСВ: Бенитес, Карпсдорп, Фламинго, Боскальи, Дамс, Тилльман, Мауро Жуниор, Сайбари, Бакайоко, Ланг, де Йонг

Запасные: Дроммел, Схикс, Обиспо, Пепи, Тил, Бабади, Лосано, Ланд, Оппегор, Ледесма

"Шахтер": Ризник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.