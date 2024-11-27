ЛЧ. Штурм – Жирона 1:0. Роковой промах Мартина и каталонский карточный домик вместо обороны

Лига Чемпионов, 5-й тур

Клагенфурт, Вертерзее Штадион

Штурм – Жирона 1:0

Гол: Бирет 58

За не самой громкой вывеской вечера в ЛЧ скрывалась принципиальная тактическая дуэль. "Штурм" – одна из 5 команд без набранных в этом розыгрыше, "Жирона" же после 4 автоголов в 4 турах осталась с невысокими шансами на выход в плей-офф (суперкомпьютеры давали до старта тура порядка 15%).

Зато интригующе было на уровне тактики – фирменный австрийский прессинг и контпрессинг с ромбом в центре поля против "Жироны" Мичела с невероятной вариативностью билд-апа и принципиальный желанием разыгрывать коротко, невзирая ни на что.

"Штурм" буквально недавно сменил тренера (Ильцера вместе с половиной штаба переманил "Хоффенхайм"). Это был всего второй матч для Юргена Зоймеля во главе команды. Каталонцы же лишь недавно нащупали свою игру после летней распродажи, поэтому свежих деталей хватало у обоих. Занятнее всего, что из-за кадровых потерь Мичел вышел с 4 номинальными ЦЗ в линии обороны. А потому та гибкость, с которой каталонцы выходили из-под прессинга (регулярно высоким прессом накрывали 2 ЦН, десятка и две восьмерки) впечатляла еще больше.

В структуре 3-2 ЛЗ Блинд путал подъемами в опорную зону и был одним из главных креативных единиц на поле. ПЗ Франсес то опускался третьим в линию, то уходил широко. Номинальный опорник Гутьерес отрывался далеко впереди. ЛЦЗ Крейчи при минимальной свободе вырезал диагонали направо на Цыганкова, который открывался в карман за левой восьмеркой соперника.

Этот мотив с открываниями украинца вглубь и последующими изоляциями против левого защитника подарил первых несколько опасных эпизодов в игре. В дебюте Цыганков и опасный штрафной на правом фланге заработал, и здорово разрезал оборону передачей на Миовски под выход на ворота с острого угла. Еще опаснее на другом краю был Хиль.

После идеального билд-апа с вертикальной передачей Блинда в последнюю треть Мартин забежал в штрафную, прострелив на дальнюю. Там после рикошета мячом овладел Хиль. Брайан и защитника по лицевой прошел, и остроумно прострелил между ног вратарю, но Иван Мартин меньше чем с метра по мячу, прижатому к газону, умудрился пробить выше. В итоге Мартина убрали прямо в перерыве, а Асприлья вышел дожимать прижатых хозяев.

Беда в том, то за всем этим великолепием на мяче у "Жироны" скрывается хрупкая оборона, которая ломается даже при средней нагрузке. А потому не успев нормально надавить на "Штурм" в дебюте тайма, каталонцы пропустили болезненный удар под дых в переходной фазе. 10-й номер Китейшвили классно разрезал сразу две линии обороны гостей, и после комбинации в чужой штрафной Ялькуйе вывели на удар. Малиец не стал бить, а вытянул Ромеу на себя и отдал под него на Джатту. Тот пробил с опасной позиции, а но добивании форвард Бирет отправил мяч в сетку.

"Жирона" тут же ответила моментом Франсеса (Хиль отвлек двоих оппонентов), который промахнулся при ударе без сопротивления с правого края штрафной. Дальше Мичел провел серию агрессивных замен, перешел на агрессивные 3-6-1 в атаке с Данджумой и Солисом на краях и всеми номинальными форвардами впереди, что были под рукой (вышли Руис и Стуани). Долгожданный первый удар в створ нашли на 85-й, да и тот был легоньким. А потому вернуться в игру "Жироне" так и не удалось.

1:0. Первая победа "Штурма" в ЛЧ в нынешнем розыгрыше. С новым тренером во главе, в 140 километрах от родного стадиона. А все благодаря невероятной щедрости "Жирона". Которая нашла новые способы селфхарма кроме автоголов.

Штурм: Худяков, Лавале, Гайрхофер, Айву, Газибегович, Китейшвили, Чуквуани, Бевинг (Хирлендер, 90), Джатта (Ярдымджи, 65), Ялькуйе (Хорват, 65), Бирет (Горенц-Станкович, 76)

Жирона: Гассанига, Блинд (Данджума, 67), Крейчи, Хуанпе, Франсес (Солис, 73), Мигель Гутьеррес, Ромеу, Мартин (Асприлья, 52), Хиль, Цыганков (Абель Руис, 73), Миовски (Стуани, 67)