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ПСВ представили анонс матча против Шахтёра в Лиге Чемпионов. Видео
Душевно
Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский ПСВ представили анонс матча против украинского "Шахтёра" в Лиге Чемпионов.
На видео мальчик, который болеет за нидерландский клуб, готовится к выступлению в концертном зале. Он поправляет значок с логотипом ПСВ и выходит на сцену.
В это время один из игроков подходит и смотрит на стадион с высокого этажа здания.
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Юный болельщик начинает своё выступление. В кадре под инструментальную музыку появляется нападающий ПСВ Люк де Йонг. Он настраивается на игру и вспоминает свои голы.
Музыка ускоряется, и нидерландский нападающий выводит команду на поле. Снова замедление, де Йонг стоит вместе с командой и настраиваются на матч.
Видео:
EIND-HO-VEN.#PSVSHA #UCL pic.twitter.com/P4l2xW33as— PSV (@PSV) November 27, 2024
Сегодня, 27 ноября, ПСВ примет донецкий "Шахтёр". До матча команды занимают 25-е и 27-е места.
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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