ПСВ представили анонс матча против Шахтёра в Лиге Чемпионов. Видео

Нидерландский ПСВ представили анонс матча против украинского "Шахтёра" в Лиге Чемпионов.

На видео мальчик, который болеет за нидерландский клуб, готовится к выступлению в концертном зале. Он поправляет значок с логотипом ПСВ и выходит на сцену.

В это время один из игроков подходит и смотрит на стадион с высокого этажа здания.

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Юный болельщик начинает своё выступление. В кадре под инструментальную музыку появляется нападающий ПСВ Люк де Йонг. Он настраивается на игру и вспоминает свои голы.

Музыка ускоряется, и нидерландский нападающий выводит команду на поле. Снова замедление, де Йонг стоит вместе с командой и настраиваются на матч.

Видео:

Сегодня, 27 ноября, ПСВ примет донецкий "Шахтёр". До матча команды занимают 25-е и 27-е места.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.