ЛЧ. Монако - Бенфика 2:3. Ди Мария с джокерами сделали своё дело

Лига Чемпионов. 5-й тур

27 ноября. Фонвьей. "Луи II"

Арбитр: Раде Обренович (Словения)

"Монако" – "Бенфика" 2:3

Голы: Бен-Сегир 13, Магасса 67 - Павлидис 48, Кабрал 84, Амдуни 88

"Монако": Маецкий, Вандерсон, Синго, Керер, Салису, Энрике (Мависса 57), Камара (Магасса 57), Закария (Иленикена 90+1), Аклиуш, Головин, Бен-Сегир (Салису 63), Эмболо (Балогун 63)

"Бенфика": Трубин, Ба, Отаменди, Араужу, Каррерас, Кокджу, Эурснес (Баррейро 86), Флорентину (Амдуни 65), Ди Мария (Рольгайсер 90+1), Актюркоглу, Павлидис (Кабрал 65)

Предупреждения: Закария 41, Керер 41, Синго 42, 58, Мависса 79 - Флорентину 5, Каррерас 30, Актюркоглу 42



Удаление: Синго 58 (вторая желтая)

С первых минут "Монако" на правах хозяев завладел инициативой, и мог отличиться быстрым голом. Из-за рикошета после прострела Аклиуша, почти что один на один с Трубиным вышел Бен-Сегир, но пробил мимо дальней штанги.

Впрочем, уже вскоре счет был открыт. Монегаски шикарно разогнали атаку в центре поля, Вандерсон не смог пробить Трубина из-за пределов штрафной, но пока Анатолий возвращался в свои владения, мяч подхватил Головин и отдал на Бен-Сегира, который закатил мяч в сетку с пару метров.





Пропущенный гол привел "Бенфику" в чувство, но на контратаках "Монако" все равно смотрелся острее.

Откровенно доминировать на поле "орлы" стали уже в концовке тайма. Маецкий шикарными сейвами парировал удары Ди Марии и Актюркоглу, также опасно головой после навеса с углового пробивал Отаменди.

Уже через минуты после возвращения с перерыва "Бенфика" восстановила паритет. Энрике допустил чудовищную ошибку, неудачно скинув мяч Павлидису вместо своего голкипера. Такую оплошность греческий центрфорвард не простил - 1:1.

За мгновение "Монако" чуть было снова не вышел вперед. Эмболо отдал разрезную передачу на Аклиуша, тот успешно перебросил Трубина, но оказалось, что вингер залез в небольшой офсайд.

Аналогичный эпизод через пару минут возник и у гостей. Ди Мария распечатал ворота соперника, но ВАР гол отменил - в положении вне игры оказалась часть плеча аргентинца.

События на поле стали развиваться в ускоренном темпе. Апогеем этого веселья стало удаление Синго на 58-й минуте.

Как ни странно, игра в меньшинстве пошла на пользу именно "Монако". Как следствие - "бело-красные" конвертировали свое преимущество во второй забитый мяч - передачу Мависса с левого фланга точным ударом замкнул Магасса.





"Бенфика" выглядела явно подавленной, и могла пропустить снова. В частности, шикарный сейв после выстрела Балогуна выполнил Трубин.

В концовке поединка португальский клуб наконец активизировался, но через комбинационные действия особо ничего создавать не удавалось. Не получилось так - получилось по-другому. Буквально за 5 минут результат сделали навесы Ди Марии на вышедших на замену футболистов: сперва подачу 36-летнего Анхеля замкнул Кабрал, затем - Амдуни. Причем, последний мог оформить и дубль в компенсированное время, но не дал ему это сделать Маецкий.





Вот в таком драматическом матче "Бенфика" добывает такую необходимую победу. С 9 очками в активе "орлы" выходят на 14-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Монако" имеет на один балл больше и располагается на 8-й позиции.