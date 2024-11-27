ЛЧ. Црвена Звезда – Штутгарт 5:1. Сербы шокировали швабов

Второй игровой день в Лиге Чемпионов начинается сенсациями. Конечно, "Штутгарт" и близко не в оптимальном состоянии и в прошлом сезоне прыгнул выше головы, но и играли они сегодня против белградцев, которые до этого проиграли каждый из своих первых четырех матчей.

Немцы подарили сопернику первые зачетные баллы, а сами были максимально пассивными в этом матче. Началось все достаточно неплохо, ведь Демирович открыл счет и от этого можно было отталкиваться, можно было играть дела под свой контроль.

Однако хозяева через несколько минут сравняли, а потом у них залетало практически все. То есть чуть ли не каждый опасный момент завершался голом в ворота Нюбеля. Абсолютно бесхарактерное поражение гостей и первая победа, а вместе с тем и первые очки для "Црвены Звезды".

Лига Чемпионов. Этап лиги, 5-й тур

Стадион: "Райко Митич" (Белград)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

"Црвена Звезда" — "Штутгарт" 5:1

Голы: Силас (12), Крунич (31), Иванич (65), Радонич (69, 88) — Демирович (5)

"Црвена Звезда": Гутеса — Соль, Джига, Спаич, Мимович — Крунич (Канга, 77), Элсник — Силас (Дальчио, 77), Максимович (Иванич, 59), Милсон (Радонич, 67) — Ндиайе (Дуарте, 67)

"Штутгарт": Нюбель — Штенцель (Ридер, 46), Руо, Шабо, Миттельштадт — Каразор, Штиллер (Кайтель, 84) — Ваггноман (Стеригу, 76), Мийо (Маланга, 76), Фюрих (Боакье, 84) — Демирович

Предупреждения: Максимович (45), Ндиайе (45+2), Милоевич (45+2), Крунич (52) — Руо (45+2)