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ЛЧ. Црвена Звезда – Штутгарт 5:1. Сербы шокировали швабов
Первая победа и первые очки для белградцев в этом сезоне Лиги Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Второй игровой день в Лиге Чемпионов начинается сенсациями. Конечно, "Штутгарт" и близко не в оптимальном состоянии и в прошлом сезоне прыгнул выше головы, но и играли они сегодня против белградцев, которые до этого проиграли каждый из своих первых четырех матчей.
Немцы подарили сопернику первые зачетные баллы, а сами были максимально пассивными в этом матче. Началось все достаточно неплохо, ведь Демирович открыл счет и от этого можно было отталкиваться, можно было играть дела под свой контроль.
Однако хозяева через несколько минут сравняли, а потом у них залетало практически все. То есть чуть ли не каждый опасный момент завершался голом в ворота Нюбеля. Абсолютно бесхарактерное поражение гостей и первая победа, а вместе с тем и первые очки для "Црвены Звезды".
Лига Чемпионов. Этап лиги, 5-й тур
Стадион: "Райко Митич" (Белград)
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
"Црвена Звезда" — "Штутгарт" 5:1
Голы: Силас (12), Крунич (31), Иванич (65), Радонич (69, 88) — Демирович (5)
"Црвена Звезда": Гутеса — Соль, Джига, Спаич, Мимович — Крунич (Канга, 77), Элсник — Силас (Дальчио, 77), Максимович (Иванич, 59), Милсон (Радонич, 67) — Ндиайе (Дуарте, 67)
"Штутгарт": Нюбель — Штенцель (Ридер, 46), Руо, Шабо, Миттельштадт — Каразор, Штиллер (Кайтель, 84) — Ваггноман (Стеригу, 76), Мийо (Маланга, 76), Фюрих (Боакье, 84) — Демирович
Предупреждения: Максимович (45), Ндиайе (45+2), Милоевич (45+2), Крунич (52) — Руо (45+2)
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