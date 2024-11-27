ЛЧ. Селтик - Брюгге 1:1. Ошибка привела к голу, однако смогли минимизировать результат

Лига чемпионов. 5-й тур

Шотландия. "Селтик Парк"

Селтик - Брюгге, 1:1

Голы: Маэда Дайдзэн 60 — Картер-Викерс Кэмерон (автогол) 26

Игра "бело-зеленых" и "полосато-сине-черных" футболистов началась с атак с длинными забросами, однако такая тактика не принесла результатов. Игроки "Брюгге" действовали более активно на чужом поле: четыре удара по воротам за десять минут и владение мячом 55% против 19%. Со временем команды начали присматриваться друг к другу, однако это длилось недолго.

На 26-й минуте игры перепасовка игроков "Селтика" привела к автоголу. Картер-Викерс, не глядя назад, сделал пас на Шмейхеля к дальней штанге, но Каспер находился у ближней. Мяч закатился в угол ворот. Гол в ворота "Селтика" повлиял на "кельтов": команда Брендана Роджерса прибавила в движении, и у ворот бельгийцев начали возникать моменты.

Первый тайм закончился полной доминацией команды из Бельгии. "Селтик" пытался провести голевую атаку, но защита игроков в "полосато-сине-черных" футболках отрабатывала на все сто процентов. Несмотря на положительный результат, команда Ники Хейена продолжала организовывать выпады вперед.

Целью на второй тайм для этих команд была весьма предсказуема: "Селтик" желал хотя бы сравнять счет, а "Брюгге" — удвоить результат.

С начала второго тайма "кельты" начали делать все, чтобы достичь этой цели, и на 60-й минуте атаки "бело-зеленых" дали свои плоды. Маэда Дайдзен пробил в дальнюю штангу и сделал счет 1:1. После этого хозяева не остановились и, расположившись в центре поля с мячом, начали переводить его с фланга на фланг. Видно было, что команда Брендана Роджерса оживилась на поле.

На 69-й минуте "Брюгге" перехватило инициативу. В центре штрафной площади Онедика отдал пас на Ютглу, который с десяти метров в окружении защитников пробил в правый угол. Однако гол, к счастью для "кельтов", не засчитали, поскольку испанский нападающий был в офсайде.

Не засчитанный гол "Брюгге" только добавил эмоционального подъема бельгийцам. Мяч чаще задерживался на половине поля шотландцев. Пошли замены: поле покинул автор гола "Селтика" и несколько полузащитников "Брюгге".

Под конец тайма мячом снова владели игроки "Селтика", и они совершили два угловых, которые не привели к голу.

Матч завершился со счетом 1:1.

Селтик: Шмейхель Каспер, Джонстон Алистер, Картер-Викерс Кэмерон, Трасти Остон, Тэйлор Грэг (Алекс Валье), Энгельс Арне (Паулу Гильерме Гонсалвеш Бернарду), Макгрегор Каллум, Хатате Рео, Кюн Николас (Ян Хён-дзюн), Фурухаси Кёго (Адам Айда), Маэда Дайдзэн (Джеймс Форрест).

Брюгге: Миньоле Симон, Сейс Хоакин, Мехеле Брэндон, Ордоньес Хоэль, Де Кёйпер Максим, Яшари Ардон, Ванакен Ханс, Рафаэль Онедика, Сков-Ольсен Андреас (Чемсдин Талби), Ютгла Ферран (Ромео Вермант), Цолис Христос (Каспер Нильсен).

Предупреждение: Паулу Гильерме Гонсалвеш Бернарду 84 — Ордоньес Хоэль 48, Мехеле Брэндон 76, Сейс Хоакин 90+2.