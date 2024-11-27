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Известны оценки Цыганкова за матч против Штурма в Лиге чемпионов
Оценки за матч
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
Сегодня, 27 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором "Штурм" сыграл против "Жироны".
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе гостей и отыграл 73 минуты.
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После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.9 и 6.3 соответственно.
Наш соотечественник отдал 81% точных передач, преуспел в одном удачном обведении из пяти, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 51 касание к мячу.
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