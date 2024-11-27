Шевченко: Я доволен своей статистикой в ЛЧ, у каждого свой пик

Легенда украинского футбола, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко высказался о своей результативности в Лиге чемпионов , где он в свое время забил 48 голов.

"Лига чемпионов была совсем другой в мое время, это не нужно забывать. Было меньше матчей, там играло меньше команд, поэтому я доволен своей статистикой, у каждого был свой пик", – сказал Шевченко.