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Шевченко: Я доволен своей статистикой в ЛЧ, у каждого свой пик

Лига Чемпионов
Обновлено

В ЛЧ Шева забил 48 голов

Шевченко: Я доволен своей статистикой в ЛЧ, у каждого свой пик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко высказался о своей результативности в Лиге чемпионов, где он в свое время забил 48 голов.

"Лига чемпионов была совсем другой в мое время, это не нужно забывать. Было меньше матчей, там играло меньше команд, поэтому я доволен своей статистикой, у каждого был свой пик", – сказал Шевченко.

Ранее Шевченко высказался о польском форварде каталонской "Барселоны" Роберте Левандовски, которому, по мнению журналистов, незаслуженно не отдали "Золотой мяч 2020".

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Источник:
Goal
Опубликовал: Михаил Черныш
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