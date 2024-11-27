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Шевченко: Я доволен своей статистикой в ЛЧ, у каждого свой пик
В ЛЧ Шева забил 48 голов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко высказался о своей результативности в
"Лига чемпионов была совсем другой в мое время, это не нужно забывать. Было меньше матчей, там играло меньше команд, поэтому я доволен своей статистикой, у каждого был свой пик", – сказал Шевченко.
Ранее Шевченко
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