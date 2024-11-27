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Идеальная контра. Шахтер забил быстрый гол ПСВ. ВИДЕО
Замкнул атаку Сикан
Михайло Лозовий, UA-Футбол
В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.
"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет. Идеальная контра, которую начал Ризнык, с идеальной геометрией и подачей с фланга, после чего Сикан подрезал мяч в сетку. 1:0 в пользу донецкой команды.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
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