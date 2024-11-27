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Идеальная контра. Шахтер забил быстрый гол ПСВ. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Замкнул атаку Сикан

Идеальная контра. Шахтер забил быстрый гол ПСВ. ВИДЕО

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.

"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет. Идеальная контра, которую начал Ризнык, с идеальной геометрией и подачей с фланга, после чего Сикан подрезал мяч в сетку. 1:0 в пользу донецкой команды.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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xfavcay (gwegweg)
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Комментарии 1
xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
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Ответить
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