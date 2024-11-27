Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
База! Украинский вратарь Бенфики не пожал руку россиянину. Видео
Показывает пример
Фото: SLBenfica
Вратарь "Бенфики" не пожал руку россиянину.
Украинский вратарь Анатолий Трубин, защищающий ворота португальского клуба, не пожал руку россиянину Александру Головину, играющему за "Монако".
Момент попал в трансляцию.
November 27, 2024
В таблице онлайн на момент написания новости, "Бенфика" в таблице Лиги на 24-м месте, "Монако" - вторые.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:X
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.11.2024 в 22:42
Ответить
0
2
Популярное сейчас
- ПСВ - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Экс-форвард Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии. Он - главный фаворит
- ЛЧ. Бавария – ПСЖ 1:0. Смертные грехи Энрике, величие Нойера и тупость Дембеле
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 1