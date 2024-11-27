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База! Украинский вратарь Бенфики не пожал руку россиянину. Видео

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База! Украинский вратарь Бенфики не пожал руку россиянину. Видео

Фото: SLBenfica

Новина українською

Вратарь "Бенфики" не пожал руку россиянину.

Украинский вратарь Анатолий Трубин, защищающий ворота португальского клуба, не пожал руку россиянину Александру Головину, играющему за "Монако".

Момент попал в трансляцию.

В таблице онлайн на момент написания новости, "Бенфика" в таблице Лиги на 24-м месте, "Монако" - вторые.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.11.2024 в 22:42
Респект!
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2
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.11.2024 в 22:42
Респект!
Ответить
0
2

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