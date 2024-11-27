  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер удвоил преимущество в матче с ПСВ. ВИДЕО
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер удвоил преимущество в матче с ПСВ. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч складывается отлично для Шахтера

Шахтер удвоил преимущество в матче с ПСВ. ВИДЕО

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.

"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет после идеальной контры, которую завершил Сикан.

Ну а на 32-й минуте "горняки" удвоили преимущество: Конопля запрессинговал игрока ПСВ на чужой половине, отобрал мяч, откатил на Зубкова, который и идеально пробил. 2:0 для "Шахтера".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Ливерпуля пропустит матч против команды украинца
yellow-arrow
Шевченко: Я доволен своей статистикой в ЛЧ, у каждого свой пик
yellow-arrow
База! Украинский вратарь Бенфики не пожал руку россиянину. Видео
Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Александр Зубков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
27.11.2024 в 22:56
Ваауу!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
27.11.2024 в 22:56
Ваауу!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости