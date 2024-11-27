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Шахтер удвоил преимущество в матче с ПСВ. ВИДЕО
Матч складывается отлично для Шахтера
Михайло Лозовий, UA-Футбол
В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.
"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет после идеальной контры, которую завершил Сикан.
Ну а на 32-й минуте "горняки" удвоили преимущество: Конопля запрессинговал игрока ПСВ на чужой половине, отобрал мяч, откатил на Зубкова, который и идеально пробил. 2:0 для "Шахтера".
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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Bаrcelinius
27.11.2024 в 22:56
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