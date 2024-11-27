Шахтер удвоил преимущество в матче с ПСВ. ВИДЕО

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.

"Горняки" начали матч идеально и уже на 8-й минуте открыли счет после идеальной контры, которую завершил Сикан.

Ну а на 32-й минуте "горняки" удвоили преимущество: Конопля запрессинговал игрока ПСВ на чужой половине, отобрал мяч, откатил на Зубкова, который и идеально пробил. 2:0 для "Шахтера".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.