Полузащитник "Ливерпуля" пропустит матч против команды украинца.

Алексис Мак Аллистер в матче против "Реала" на 41-й минуте получил жёлтую карточку. Это третья карточка в Лиге Чемпионов для аргентинца, и он пропустит матч против "Жироны", в которой играет украинец Виктор Циганков.

Мак Аллистер также получал жёлтые карточки в матчах против "РБ Лейпцига" и "Милана".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Аргентинский полузащитник играет в 5-м матче Лиги Чемпионов. И забил один гол в ворота "Болоньи".

Сейчас "Ливерпуль" принимает "Реал" на "Энфилде". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.