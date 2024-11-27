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Полузащитник Ливерпуля пропустит матч против команды украинца
Огненный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" пропустит матч против команды украинца.
Алексис Мак Аллистер в матче против "Реала" на 41-й минуте получил жёлтую карточку. Это третья карточка в Лиге Чемпионов для аргентинца, и он пропустит матч против "Жироны", в которой играет украинец Виктор Циганков.
Мак Аллистер также получал жёлтые карточки в матчах против "РБ Лейпцига" и "Милана".
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Аргентинский полузащитник играет в 5-м матче Лиги Чемпионов. И забил один гол в ворота "Болоньи".
Сейчас "Ливерпуль" принимает "Реал" на "Энфилде". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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