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Полузащитник Реала в матче Лиги Чемпионов получил повреждение

Лига Чемпионов

Его сразу заменил Карло Анчелотти

Полузащитник Реала в матче Лиги Чемпионов получил повреждение

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Реала" в матче Лиги Чемпионов получил повреждение.

На 56-й минуте в матче против "Ливерпуля" полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга получил повреждение.

Предварительно потянул мышцу. Футболист самостоятельно покинул поле. Вместо него вышел Себальос.

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