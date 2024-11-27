Лига Чемпионов
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Полузащитник Реала в матче Лиги Чемпионов получил повреждение
Его сразу заменил Карло Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" в матче Лиги Чемпионов получил повреждение.
На 56-й минуте в матче против "Ливерпуля" полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга получил повреждение.
Предварительно потянул мышцу. Футболист самостоятельно покинул поле. Вместо него вышел Себальос.
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