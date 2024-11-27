Белик: Ребята из Шахтера U-19 взрослеют, становятся более гибкими и приобретают необходимый опыт

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" U-19 Алексей Белик высказался по поводу ничьи с ПСВ в матче пятого тура Юношеской лиги УЕФА (1:1).

– Алексей, от имени первой команды и всех болельщиков поздравляем вас и "Шахтер" U-19 с выходом в плейоф! Какие эмоции и впечатления после достижений подопечных?

– Спасибо за поздравление! В первую очередь хочу пожелать успеха первой команде в матче с ПСВ. Мы чувствуем удовольствие и гордимся, что смогли добиться такого результата. Однако для меня как тренера важен не только результат, но и то, как молодежь справляется с большими нагрузками и переездами. В этом возрасте это очень сложно, и поединок с ПСВ U-19 это продемонстрировал. Мы играли на тяжелом газоне, было сложно приспособиться и показать нашу фирменную игру. Я доволен тем, что ребята в таких сложных условиях могут терпеть, взрослеют, становятся более гибкими и, самое главное, приобретают необходимый опыт. Возможно, мы не продемонстрировали наш стиль, но получили результат, как говорится, на характере.

– Если проанализировать оставшиеся позади матчи, то какой, на ваш взгляд, был самым сложным?

– В Юношеской лиге УЕФА все матчи сложные, нет проходных. Все до сих пор помню, и что меня удивляет в ребятах – после матча я зашел в раздевалку, но не увидел никаких заграничных эмоций. Я спросил: "Как? Мы прошли дальше, это большой результат для нашей команды". Те игроки, которые более опытны и берут на себя ответственность, ответили, что они рады выходу на следующий этап, но немного огорчены ничьей 1:1. Это свидетельствует о том, что они стремятся побеждать в каждом поединке, чувствуют силы играть еще лучше. Для меня как тренера эти слова – лучшая оценка как моей команды, так и работы тренерского штаба.

– Вы готовите нашу молодежь к первой команде – видите ли лидеров, которые в ближайшее время могли бы присоединиться к ней?

– В этом я зависимая личность: если бы все зависело только от меня, выпустил бы всех ребят на поле. Однако следует понимать и главного тренера, на которого оказывается большое давление, нужен результат, а в составе уже есть игроки высокого уровня. Иногда, наблюдая за своими ребятами, думаю, что все они заслуживают шанса, но решение должно принимать главный тренер первой команды. Мы вместе с тренерским штабом сделаем все, чтобы они как можно быстрее дебютировали в составе главной команды.

– Каким будет ваше обращение к болельщикам, ведь они поддерживают вас и молодежь?

– Очень благодарен болельщикам за невероятную поддержку, мы чувствуем ее повсюду. Надеюсь, сможем отблагодарить вас хорошей игрой и достойными результатами.