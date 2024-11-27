Лига чемпионов. ПСВ – Шахтер 3:2. Утраченное счастье дончан

Лига чемпионов, пятый тур

"ПСВ Стадион" (Эйндговен)

Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Предыдущий матч против "Янг Бойза" показал, что "Шахтер" может обыгрывать хорошего соперника не только в счете, но и на поле. Сегодня "горняки" выступили еще сильнее, собственно и оппонент был на уровень выше. У Бондаря снова проснулся скилл Несты, Конопля сыграл на уровне праймового Дани Алвеса, Ризныка укусил Человек-паук. Но основное – это характер. Грызли от начала и практически до конца. Не хватило сил только на конец встречи, когда уже почти 20 минут играли в меньшинстве.

Героем старта матча стал Дмитрий Ризнык. На шестой минуте он уже должен был выручать "горняков". Бакайоко ворвался в штрафную и пробил в левый угол – голкипер парировал этот удар чуть ли не в упор. А дальше Ризнык начал голевую атаку.

Дмитрий вбрасыванием из руки запустил Коноплю в свободное плавание по правому флангу, защитник обыгрался с Зубковым и прострелил в центр. Там просто прекрасно на опережение сыграл Сикан и пробил в створ. Голкипер хозяев мяча коснулся, но круглый все равно полетел в сетку ворот. Первый гол Даниила с 14 сентября и в этом евросезоне в целом.

На 16 минуте "Шахтер" упустил шанс забить второй гол. Прекрасно отборолся слева Педро Энрике, и вырвался на оперативное пространство. Сам наверное не поверил, что такое удалось, и отдал в центр такую ​​передачу, которую прочитал единственный на два футболиста "горняков" в той зоне защитник ПСВ. В конце концов все завершилось ударом Крыськива из-за пределов штрафной мимо правой стойки. Приблизительно туда трем минутами позже пробил и Зубков.

А все это время параллельно хозяева держали мяч и пытались что-то сотворить на чужой половине поля. Де Йонг бил головой – Ризнык забрал в руки. На 26 минуте после навеса в штрафную снова избивал капитан ПСВ. На этот раз в упор. И снова Ризнык парировал – ногами. Еще прошло две минуты и пришел очередной сейв украинского голкипера. После обрезки Крыськива впоследствии бил Ланг – Дмитрий снова на месте.

На 37 минуте "Шахтер" пошел в высокий прессинг. В частности, Конопля накрыл соперника на чужой половине поля. Он отдал пас на Зубкова, который взял инициативу на себя, подстроился под удар и пробил точно в левый угол ворот. Гол, который выгрызли на характере. Через пять минут Зубков еще и ассист мог отдать. После розыгрыша углового он навесил на Матвиенко, но тот головой пробил чуть выше перекладины.

Второй тайм команды начали спокойно. Только болельщики ПСВ продолжали гулом встречать каждую несколько секундную задержку времени "Шахтером". Пока на 58 минуте Педро Энрике чуть не застал голкипера соперника врасплох своим дальним ударом – мяч пролетел в сантиметрах от стойки.

Через 11 минут левый защитник отличился с отрицательной стороны. "Шахтер" остался в меньшинстве. Поехала на последождевом газоне нога у Педро Энрике, и подкат у него вышел прямо в стопу сопернику. VAR подсказал, что нужно удалить. Решение справедливое, вопросов к арбитрам нет.

И сразу же с левого фланга обороны пришел момент. Бакайоко сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел точно в левую девятку, но какой сейв выполнил Ризнык. Настоящее футбольное искусство.

Но испортил вечер Дмитрию стандарт соперника на 87-й минуте. Крыськив сфолил на левом фланге (там где должен был играть в обороне удаленный ​​Педро Энрике), а Малик Тильман пробил в ближний угол ворот. Голкипер почти остановил мяч на линии, но все же круглый пересек ленту.

Сразу же Ризнык снова выручил "Шахтер": потащил мощный дальний удар Гуса Тела в угол ворот, дальше еще один – после рикошета – пробивал Лосано. В общей сложности на счету Дмитрия сегодня 15 (!) сэйвов. Бешеное число. Однако…

На 90 и 90+5 минуте "горняки" снова пропустили. Сначала дубль оформил Тильман. Прекрасный удар получился у него в левую девятку метров с 23. Дальше джокер Пепи затолкал уже в пустые. Изменения Петра Боша на атаку сработали. Замены Пушича на оборону – нет. Хотел тренер дончан удержать счет. Не вышло.

Обидно, но с надеждой на будущее. Надо выполнить еще одну задачу: доиграть матч в полных составах. Но дальше у "Шахтера" – "Бавария". Испытание еще как серьезнее.

ПСВ (Эйндговен, Нидерланды) – "Шахтер" (Донецк, Украина) 3:2

Голы: Малик Тильман 87, 90, Пепи 90+5 – Сикан 8, Зубков 37

ПСВ: Бенитес – Карсдорп (Ледесма 90), Фламинго, Боскальи (Лосано 74), Дамс (Пепи 46) – М. Тильман, Мауро Жуниор, Сайбари – Иоганн Бакайоко, Люк де Йонг, Ланг (Гус Тил 64)

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков (Степаненко 66), Сикан (Эгиналдо 55), Кевин (Франьич 71)

Предупреждения: Боскальи 59, Сайбари 85 – Крыськив 87

Удаление: Педро Энрике 69

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол