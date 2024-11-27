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Лига чемпионов. ПСВ – Шахтер 3:2. Утраченное счастье дончан

Лига Чемпионов
Обновлено

К 87 минуте "горняки" вели в счете 2:0, но удаление сыграло свою роль

Лига чемпионов. ПСВ – Шахтер 3:2. Утраченное счастье дончан

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, пятый тур

"ПСВ Стадион" (Эйндговен)

Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Предыдущий матч против "Янг Бойза" показал, что "Шахтер" может обыгрывать хорошего соперника не только в счете, но и на поле. Сегодня "горняки" выступили еще сильнее, собственно и оппонент был на уровень выше. У Бондаря снова проснулся скилл Несты, Конопля сыграл на уровне праймового Дани Алвеса, Ризныка укусил Человек-паук. Но основное – это характер. Грызли от начала и практически до конца. Не хватило сил только на конец встречи, когда уже почти 20 минут играли в меньшинстве.

Героем старта матча стал Дмитрий Ризнык. На шестой минуте он уже должен был выручать "горняков". Бакайоко ворвался в штрафную и пробил в левый угол – голкипер парировал этот удар чуть ли не в упор. А дальше Ризнык начал голевую атаку.

Дмитрий вбрасыванием из руки запустил Коноплю в свободное плавание по правому флангу, защитник обыгрался с Зубковым и прострелил в центр. Там просто прекрасно на опережение сыграл Сикан и пробил в створ. Голкипер хозяев мяча коснулся, но круглый все равно полетел в сетку ворот. Первый гол Даниила с 14 сентября и в этом евросезоне в целом.

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На 16 минуте "Шахтер" упустил шанс забить второй гол. Прекрасно отборолся слева Педро Энрике, и вырвался на оперативное пространство. Сам наверное не поверил, что такое удалось, и отдал в центр такую ​​передачу, которую прочитал единственный на два футболиста "горняков" в той зоне защитник ПСВ. В конце концов все завершилось ударом Крыськива из-за пределов штрафной мимо правой стойки. Приблизительно туда трем минутами позже пробил и Зубков.

А все это время параллельно хозяева держали мяч и пытались что-то сотворить на чужой половине поля. Де Йонг бил головой – Ризнык забрал в руки. На 26 минуте после навеса в штрафную снова избивал капитан ПСВ. На этот раз в упор. И снова Ризнык парировал – ногами. Еще прошло две минуты и пришел очередной сейв украинского голкипера. После обрезки Крыськива впоследствии бил Ланг – Дмитрий снова на месте.

На 37 минуте "Шахтер" пошел в высокий прессинг. В частности, Конопля накрыл соперника на чужой половине поля. Он отдал пас на Зубкова, который взял инициативу на себя, подстроился под удар и пробил точно в левый угол ворот. Гол, который выгрызли на характере. Через пять минут Зубков еще и ассист мог отдать. После розыгрыша углового он навесил на Матвиенко, но тот головой пробил чуть выше перекладины.

Лига чемпионов. ПСВ – Шахтер 3:2. Утраченное счастье дончан - изображение 2

Второй тайм команды начали спокойно. Только болельщики ПСВ продолжали гулом встречать каждую несколько секундную задержку времени "Шахтером". Пока на 58 минуте Педро Энрике чуть не застал голкипера соперника врасплох своим дальним ударом – мяч пролетел в сантиметрах от стойки.

Через 11 минут левый защитник отличился с отрицательной стороны. "Шахтер" остался в меньшинстве. Поехала на последождевом газоне нога у Педро Энрике, и подкат у него вышел прямо в стопу сопернику. VAR подсказал, что нужно удалить. Решение справедливое, вопросов к арбитрам нет.

И сразу же с левого фланга обороны пришел момент. Бакайоко сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной. Мяч летел точно в левую девятку, но какой сейв выполнил Ризнык. Настоящее футбольное искусство.

Но испортил вечер Дмитрию стандарт соперника на 87-й минуте. Крыськив сфолил на левом фланге (там где должен был играть в обороне удаленный ​​Педро Энрике), а Малик Тильман пробил в ближний угол ворот. Голкипер почти остановил мяч на линии, но все же круглый пересек ленту.

Сразу же Ризнык снова выручил "Шахтер": потащил мощный дальний удар Гуса Тела в угол ворот, дальше еще один – после рикошета – пробивал Лосано. В общей сложности на счету Дмитрия сегодня 15 (!) сэйвов. Бешеное число. Однако…

На 90 и 90+5 минуте "горняки" снова пропустили. Сначала дубль оформил Тильман. Прекрасный удар получился у него в левую девятку метров с 23. Дальше джокер Пепи затолкал уже в пустые. Изменения Петра Боша на атаку сработали. Замены Пушича на оборону – нет. Хотел тренер дончан удержать счет. Не вышло.

Обидно, но с надеждой на будущее. Надо выполнить еще одну задачу: доиграть матч в полных составах. Но дальше у "Шахтера" – "Бавария". Испытание еще как серьезнее.

ПСВ (Эйндговен, Нидерланды) – "Шахтер" (Донецк, Украина) 3:2

Голы: Малик Тильман 87, 90, Пепи 90+5 – Сикан 8, Зубков 37

ПСВ: Бенитес – Карсдорп (Ледесма 90), Фламинго, Боскальи (Лосано 74), Дамс (Пепи 46) – М. Тильман, Мауро Жуниор, Сайбари – Иоганн Бакайоко, Люк де Йонг, Ланг (Гус Тил 64)

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Бондаренко, Крыськив, Судаков – Зубков (Степаненко 66), Сикан (Эгиналдо 55), Кевин (Франьич 71)

Предупреждения: Боскальи 59, Сайбари 85 – Крыськив 87

Удаление: Педро Энрике 69

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Комментарии
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Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:43
Ну а лучший игрок матча среди наших - это Ризнык. Взял все, что мог, но когда эти бездари еще и бить дают, то все не потянешь. Все равно что-то пройдет.
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Комментарии 89
Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:43
Ну а лучший игрок матча среди наших - это Ризнык. Взял все, что мог, но когда эти бездари еще и бить дают, то все не потянешь. Все равно что-то пройдет.
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Acsakal (Kharkiv)
28.11.2024 в 00:36
За версіями Хускорд і Софаскор МВП матчу став Різник, який при 3-х пропущених зробив 15 (!) сейвів. А всього Ейндховен наніс 35 (!) ударів. Натомість найслабшими гравцями основи стала трійця Криськів-Бондаренко-Судаков. А сипатися Шахтар почав після першої заміни.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:37
при этом пропущен такой нелепый первый гол...
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.11.2024 в 00:28
Гарний трилер! За всіма стандартами жанра, з хеппі-ендом ))
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.11.2024 в 00:30
О, чучело вылезло.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:33
это КаКаХа - повоняет и смоется
 
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:36
этот любитель повонять резко пропададает когда его ......динамо обделывается по уши
 
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:31
слюни подотри подстилка дырявая.сегодня твоя помойка покажет как надо играть и ты замолкнешь надолго
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Comment06 (Украина)
28.11.2024 в 00:27
Дежавю! ЛЧ 2000р - Арсенал- Шахтар - 3:2(0:2), а у воротах витворяв чудеса Ю.Вірт! Об'єктивно, за всіма футбольними,статистичними і вольовими показниками перемогла краща команда. Щастя було так близько, але все рухнуло після законного видалення гравця зі знаковим ім'ям Педро. З таким рівнем гри Шахтар повинен обіграти Брест, але проти Баваріі і Боруссії- без шансів. 7 очок навряд чи дозволять вийти у плей оф. І все ж з урахуванням війни євросезон не провальний. Але тренера краще поміняти!
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Серпень (Voznesensk)
28.11.2024 в 00:35
В Лч 2000 в Лондоні 2:3, а в Донецьку 3:0. Тоді був тренер - Прокопенко, не то що тепер.
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okolegko (Київ)
28.11.2024 в 00:38
Там іще в першому таймі Арсенал один забив після вільного у штрафному (який я бачив після цього лише пару разів)
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vlapa (Киев)
28.11.2024 в 00:40
7 - ні 8-під питанням 9- думаю можливо, необхідно виграти у французів і нмцями розписати нічиї
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Sashaselik (Чернигов)
28.11.2024 в 00:26
Сикана надо срочно отправить в школу искусства на уроки драматургии, если бы после попадания в колена заверещал как будто ногу оторвали и пару раз крутанулся на газоне , то вар бы удалил игрока, а в аналогичной ситуации слегка загоревший парень кричал и катался...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:28
"курортнику" сильнее прилетело, кстати
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Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:25
В Єврокубках грають такі команди, котрі за три хвилини не пропускають три голи. Тому шахтар скоріше виключення з цього турніру.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:30
шо ты мелешь? мансы вчера с 3:0 3:3 скатали, а шд вдесятером (хотя и играть должен был как минимум против таких же десяти с конца первого тайма) при наличии на поле дрыща бондаренко и вялого крыськива ну никак не мог сыграть лучше
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alex.belogubko (одесса)
28.11.2024 в 00:22
рано ещё всем нашим командам играть в ЕК
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:37
особенно твоему черноморцу.
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:22
Ну шо, думаю участь Марины уже окончательно решена, нах с пляжа или в сад. Вы, как думаете коллеги? Ставлю на голосование. Плюс - за, минус - против.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:27
нужен тренер, который будет ставить физически выносливых (раз уж нет таких же и рослых) игроков, а не тряпок типа подливы, которые еле семенят по полю и только верёвочками машут. примерно то же касается и крыськива. стёпа, при всём уважении, уже и для упл на весь матч не катит, поэтому нужно шото решать
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Серпень (Voznesensk)
28.11.2024 в 00:30
Ваші би слова, колега, та Рінату Леонідовичу в уші!
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okolegko (Київ)
28.11.2024 в 00:31
Я не настільки гарно розбираюся в шахтарях і пушичах, тому, як і завжди, обираю третій варіант
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:16
мне вот интересно, фк шд что-то скажет уефе про предубеждённое судейство в данном матче? столько нарушений сельдегеев были безнаказанными, из которых апофеоз - "чистая игра" шипами в колено сикану
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hoy (Київ)
28.11.2024 в 00:31
Поплачь,выпей водяры и спать
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:36
девочка, иди спать - здесь взрослые дяди общаются! твои подружки в татушках играют вечером
 
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okolegko (Київ)
28.11.2024 в 00:13
З Арсеналом так само було про... 24 роки тому після 2:0. Традиція, мля...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:16
да и там ожидалось, что англы додавят - силёнки не те
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vlapa (Киев)
28.11.2024 в 00:13
Гра в Шахтаря була нормальна. Аутсайдером точно не буде. Думаю в 30-ку ввійде, зважаючи на матчі, які залишились (баварія, дортмунд....)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:18
игра была - отстой! в кои-то веки удосужились не прокакать 2 (!!!) контры и только благодаря ризныку в первом тайме был "сухарь", а так бы торбу накидали, поверь
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okolegko (Київ)
28.11.2024 в 00:27
Тролінг про 30-ку зарахований
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Acsakal (Kharkiv)
28.11.2024 в 00:11
Цікаво, що за аналогічним сценарієм Монако програло Бенфіці: вилучення у другому таймі і 2 пропущених на останніх хвилинах. А те, що Шахтар в меншості гратиме на відбій і не втримає перевагу, було зрозуміло одразу.
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vlapa (Киев)
28.11.2024 в 00:17
похоже, але не так, там Бенфіка давила , і до вилучення пару голівмала забивати
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alex.belogubko (одесса)
28.11.2024 в 00:09
вина тренера остановил игру всех кинул в защиту --уровень ШД дворовой УПЛ и то не всегда
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:11
расскажи об уровне своего ......черноморца.любитель лить помои
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Spokoyno (Київ)
28.11.2024 в 00:09
А перемога була так близько
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:12
завтра засунешь свой язык в одно место писатель
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Spokoyno (Київ)
28.11.2024 в 00:28
ІДІ ОТ сюда д... Я не сліпиш, тому насолоджувався рахунком 0:2... Це якихось відморозків, що ділять Україну, тішить програш української команди!
 
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:39
иди отсюда ты .....дырявый.целуй в зад своё динамо
 
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Karamba911 (Львів)
28.11.2024 в 00:07
Програли, ну і х..й з ними.
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Серпень (Voznesensk)
28.11.2024 в 00:12
Вони і так на х.ю тільки ноги звісили.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:13
йододефицит не поймёт)))
 
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Иванисеня (Ивано Франковск)
28.11.2024 в 00:06
Шахтар сьогодні не заслуговував на поразку.Грали дуже класно.І тут можна сказати,що суддя зламав гру.Можливо він правильно видалив з поля крашеного.Але чому не видалив голандця в першому таймі за такий же фол проти Сікана?Скількі він не дав штрафних по воротах голландців за їх порушення?Да і тренер Пушич,дійсно почав робити не зовсім зрозумілі заміни.Криськів знову на рівному місті біля свого штрафного майданчика отримав порушення, що призвело до голу.Те що в Європі не хочуть,щоб команди з України били їх грандів-це зрозуміло по діях суддів,але і гравцям з тренерами треба думати головою
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:10
нужно просто на грани играть в кость эуропейцам
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dalexx (Украина)
28.11.2024 в 00:15
Крису не треба залучати до збірної
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Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:31
Тренер не тягне зовсім такктику гри. Його дії не зрозумілі для гравців. Гнати його потрібно з Шатаря разм з Срною. Результат НОЛЬ.
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hoy (Київ)
28.11.2024 в 00:06
Вот это клоуны
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Andrumas (Düsseldorf)
28.11.2024 в 00:06
Очередные боль и унижения, как же мы к этому привыкли... Не знаю почему лететь прямой ногой в колено сопернику это ок и не красная, но когда при 2:0 Сикан выбегает в контратаку, слева бежит бразилец и явно быстрее оппонента, а Сикан вместо паса начинает возиться с мясом и его бездарно теряет.. какие претензии? Слиться за несколько минут с 2:0 до 2:3 это ненормально, если у вас есть хотя бы самоуважение. Причины понятны, почему в Шахтёре сейчас футболисты намного слабее чем раньше, но после такого обсера обидно меньше не становится.
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hoy (Київ)
28.11.2024 в 00:11
А чего Сундук вонючий когда двое вбегало в штрафную не дал тупо открытому и тащи,так эта гнида тупая сама ударила с острого угла.
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okolegko (Київ)
28.11.2024 в 00:23
Продати себе треба подорожче. От і вийо...
 
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Andrumas (Düsseldorf)
28.11.2024 в 00:38
Мне кажется, что они порой забывают, что это не УПЛ..
 
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alex.belogubko (одесса)
28.11.2024 в 00:03
ошибка тренера все встали в защиту вот и получили --уровень ШД дворовой УПЛ--Судаков и бразильцы не какие
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:04
иди на... урод.дрочи на свой черноморец и не воняй здесь.
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Po4eson (Одесса)
28.11.2024 в 00:10
С автором Белогубко не согласен (кроме ошибки тренера), но Черноморец не трогайте, пожалуйста. Он, кстати, там выиграл у ПСВ. Правда это было очень давно. При переходе на личности ведите диалог с личностью, а не принадлежностью региону и т.д.
 
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:03
матч проиграл пушич.своими тупыми заменами и тактикой на игру во втором тайме.убирать с поля нужно было бондаренко и крыськива.первый-медленный и тупой;второй-провалил матч.могли поймать голландцев на контратаках,но опять тупо прижались к воротам.плюс удаление.увы на своих ошибках не учимся
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Серпень (Voznesensk)
28.11.2024 в 00:08
Скільки ще потрібно знущатися з команди? Гнати Марину нах. Не буде з нього толку ні-ко-ли!!!!
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hoy (Київ)
28.11.2024 в 00:15
А может надо нормально ставить стенку для начала с чего всё и началось,и Сундуку отдавать пас под удар открытому игроку в штрафной а не самому бить с острова угла,а не искать замены.
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:00
Кстати обосраться на последних минутах это фишка Шахтёра, так шо всё нормально. Дань традициям. Едем дальше.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:01
даже при 0-2 было опасение, что сельдегеи смогут отыграться чисто ПО ИГРЕ, а не за счёт радужного судейки
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:37
Тоже было такое чувство. Но думал дальше 2-2 не пойдёт. Но оно пошло...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:40
потомушо играли с минусодин (по факту - минустри)
 
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Море23 (Одесса)
28.11.2024 в 00:00
Очень не понравился судаков при контратаках когда было 2:0 останавливался и отдавал назад много раз
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:02
он поле видит!))
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Серпень (Voznesensk)
28.11.2024 в 00:04
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:05
а ну-ка расскажи про супер-игрока тёму подливу. интересно послушать, как он сегодня забивал и всё такое)))
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Matachorros (Chicago)
28.11.2024 в 00:00
Заслуженное поражение, трусов футбол не прощает
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vorofan (Житомир)
28.11.2024 в 00:00
Не удаление сыграло свою роль, а безмозглость тренера. Как можно было после удаления не поменять не бойцов бондаренка, крыськива и судакова?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:02
на хрен вообще было выпускать это 4мо бондаренко и вялого крыськива?
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Вболівальник (Київ)
27.11.2024 в 23:59
Стара-"добра" класика. Утримання=>отримання. Розпишіться і допобачення.
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okolegko (Київ)
27.11.2024 в 23:59
Як не прикро, але крашений зіпсував увесь матч. Хоча і пушич мав провести вдаліші заміни
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.11.2024 в 23:58
жаль, что такой "пятовский гол" пропустил ризнык... это дало больше сил сельдегеям
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Не дармоед (Запорожье)
27.11.2024 в 23:58
Если @бланы по жизни,то это на долго если не навсегда.
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Bаrcelinius
27.11.2024 в 23:57
Нет слов, одни маты.
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
27.11.2024 в 23:57
Емоції просто розривають!!! Практично вигранний матч взяли й програли...
Ответить
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hoy (Київ)
28.11.2024 в 00:19
На кантору играли
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.11.2024 в 23:57
ризнык подорожал однозначно, крыськив - так же подешевел!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.11.2024 в 23:57
Судья, поц, поклонник ДК. Не только из-за удаления, в 1 тайме глаза закрыл на нарушения ПСВ
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LEVgcUqs (Чернігів)
28.11.2024 в 00:14
А ти бовдур шахтеровський.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.11.2024 в 00:29
Не дуркуй, иди спать.
 
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hoy (Київ)
28.11.2024 в 00:20
Во всём Суркис виноват всех судей купил ну гнида
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magnum power (БОМЖ)
27.11.2024 в 23:57
майстерність повністю обісратися за 7 хвилин.
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Серпень (Voznesensk)
27.11.2024 в 23:57
Шахтар грав супер, поки великий тренер не втрутився в гру замінами. Залишившись без динамічних гравців попереду, Шахтар вимушено відкотився. Дива не сталось - великий тренер сьогодні себе перевершив.
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Prach13 (Дрогобич)
28.11.2024 в 00:01
Зідний.то не тренер а тормоз
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.11.2024 в 23:57
судья - П Е Д Е Р А С Т И Щ Е ! ! !
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hoy (Київ)
28.11.2024 в 00:05
Поплачь. как ты говоришь,это тебе не Чемп Украины.Во всём виноват Суркис вот гнида всех судей купил.
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tekutiev (донецк,Украина)
28.11.2024 в 00:06
посмотрим что напишешь завтра
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:09
не скули, тупица
 
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Mexxxxx (Просяна)
27.11.2024 в 23:56
Обидно, сыграли хорошо сегодня. Вот только при красных карточках так никто не вжимается в свои ворота поэтому исход закономерный.
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Море23 (Одесса)
27.11.2024 в 23:55
За то что удалили игрока Шахтера не удалили когда сбили Сикана
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:12
да там и без этого момента судейка однобочил
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