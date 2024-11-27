  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. В матче Лиги Чемпионов забили эпичный автогол. Видео
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В матче Лиги Чемпионов забили эпичный автогол. Видео

Лига Чемпионов

Как так вышло?

В матче Лиги Чемпионов забили эпичный автогол. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче Лиги Чемпионов забили эпичный автогол.

Во встрече между "Селтиком" и "Брюгге", шотландцы забили гол в свои ворота. Отметился американский защитник Картер-Викерс.

Момент попал на видео:

В данный момент между "Селтиком" и "Брюгге" ничья 1:1.

По теме
yellow-arrow
Шахтер не впервые проиграл в Лиге чемпионов, ведя в ходе игры 2:0. Первый случай был на заре выступлений в турнире
yellow-arrow
Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров
Лига чемпионов Селтик (Глазго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости