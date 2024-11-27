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В матче Лиги Чемпионов забили эпичный автогол. Видео
Как так вышло?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Лиги Чемпионов забили эпичный автогол.
Во встрече между "Селтиком" и "Брюгге", шотландцы забили гол в свои ворота. Отметился американский защитник Картер-Викерс.
Момент попал на видео:
Епічний автогол в матчі Селтік - Брюгге pic.twitter.com/HKXNDJ7kMA— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) November 27, 2024
В данный момент между "Селтиком" и "Брюгге" ничья 1:1.
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