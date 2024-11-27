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Ждет тяжелая концовка. Педриньо получил прямую красную в матче с ПСВ
Красная без шансов
Михайло Лозовий, UA-Футбол
В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.
"Горняки" провели отличный первый тайм, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".
После перерыв а команда Пушича сосредоточилась на обороне, но привезла себе проблемы после брутального фола Педриньо, который брутально сфолил на Бакайоко.
Красная на 68-й минуте и "горняков" ждет очень тяжелая концовка.
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Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:20
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