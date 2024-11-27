Ждет тяжелая концовка. Педриньо получил прямую красную в матче с ПСВ

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.

"Горняки" провели отличный первый тайм, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".

После перерыв а команда Пушича сосредоточилась на обороне, но привезла себе проблемы после брутального фола Педриньо, который брутально сфолил на Бакайоко.

Красная на 68-й минуте и "горняков" ждет очень тяжелая концовка.