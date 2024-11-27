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Ждет тяжелая концовка. Педриньо получил прямую красную в матче с ПСВ

Лига Чемпионов
Обновлено

Красная без шансов

Ждет тяжелая концовка. Педриньо получил прямую красную в матче с ПСВ

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.

"Горняки" провели отличный первый тайм, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".

После перерыв а команда Пушича сосредоточилась на обороне, но привезла себе проблемы после брутального фола Педриньо, который брутально сфолил на Бакайоко.

Красная на 68-й минуте и "горняков" ждет очень тяжелая концовка.

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Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Педриньо
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Комментарии
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Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:20
А так Шахтарю потрібно вчітись і вчітись. Ганьба Шахтарю що не можуть перебігати тих Голанців. Вони що, - трьохжильні, а наші такі доходяги? Чі ветерани молокососи.Думаю що навпаки, Голанці получають меншу зарплатню чім гравці Шатаря. Беріть і готуйте молодняк, вони навпаки краще будуть бігти ніж ці ветерани.
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Комментарии 5
Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:20
А так Шахтарю потрібно вчітись і вчітись. Ганьба Шахтарю що не можуть перебігати тих Голанців. Вони що, - трьохжильні, а наші такі доходяги? Чі ветерани молокососи.Думаю що навпаки, Голанці получають меншу зарплатню чім гравці Шатаря. Беріть і готуйте молодняк, вони навпаки краще будуть бігти ніж ці ветерани.
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Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:14
Ну якщо є гроші візьміть нормального тренера з Європи. Так, йому потрібно платити вдвічі більше ніж в Європі щоби він сюди пішов. От і все.
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Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:12
Помилка сам тренер Шахтаря. Гнати потрібно і Тренера і Срну, який тягне своїх Хорватів замість реальних тренерів, навіть наших Українських. Наші на голову будуть вище чім той Пушич. Порівняйте: Віктор Скрипник, Юрій Вернидуб навіть Мирон Маркевич буде вище цього Хорвата.
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vlotko (Броди)
27.11.2024 в 23:53
Що не говоріть, але заміна Зубкова була помилка тренера.
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vlotko (Броди)
27.11.2024 в 23:50
Суддя ісключительний "суддя", щоб не сказати краще.
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