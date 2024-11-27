ЛЧ. Динамо З - Боруссия Д 0:3. Безальтернативно

Лига чемпионов. 5 тур

27.11.2024. Максимир (Загреб)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Динамо" З - "Боруссия“ Д 0:3

"Динамо" З: Загорац, Ристовски, Теофиль-Катрин, Торренте, Пьер-Габриэль, Бернауэр, Рог, Батурин (Куленович 62), Павич (Ходжа 73), Стойкович (Пьяца 62), Качавенда (Шпикич 73)

"Боруссия" Д: Кобель, Гросс, Шлоттербек, Антон, Бенсебаини, Забитцер (Рейна 61), Нмеча, Брандт (Риерсон 46), Байно-Гиттенс (Дюранвиль 61), Мален (Коуту 74), Байер (Гирасси 61)

Предупреждения: Торренте 19, Батурина 60, Куленович 66 - Бенсебаини 60

Голы: Байно-Гиттенс 41, Бенсебаини 56, Гирасси 90

Загребское "Динамо" против дортмундской "Боруссии". Мир впервые увидел такую встречу. Фаворитами, конечно, считались гости. Это звание они оправдали, но дальше подробнее.

Команда Шахина сразу забрала инициативу к себе - высокий показатель владения мячом и достаточное количество ударов. Уже на 8-й минуте мы увидели первый опасный момент. Бенсебаини попал ударом головой в перекладину.

Почти равносильный ответ от "Динамо" возник еще через 8 минут. Дальний выстрел Пьер-Габриэля прошелся над перекладиной ворот, что заставило немецких фанов на секунды затаить дыхание.

Дортмундцам не хватало агрессии и точности. Их доминация на поле не выглядела сверхубедительной. Но забить все же удалось. На 41-й минуте Байно-Гиттенс красиво положил мяч с линии площадки в правый верхний угол. С преимуществом в 1 мяч ушли на перерыв.

Во втором тайме ничего не изменилось. Вот ничего вообще. Дортмунд продолжал владеть кожаным и атаковать, а Загреб как мог защищался. На 56-й минуте Загорац выполнил великолепный сейв, нейтрализовав удар Шлоттербека под левую стойку. Но спустя секунды пропустил... Навес Гросса с углового головой замкнул Бенсебаини. Здесь уже спасти было трудно.

И что вы думаете? Даже при таком счете "Динамо" ничего не изменило в своей игре. Ни одного намека на остроту впереди. Было очень похоже, что у хорватов не было желания. Желания что-то изменить. Сегодня загребцы заслуживают многочисленной критики.

Тем временем Загорац совершает очередной красивый сейв. Кончиками пальцев он потащил удар Малена. Замены, которые выполнял Белица, пользы не приносили. Банально не менялось ничего.

Точку в игре поставил Гирраси. Своим голом он лишь добил бесхребетных "динамовцев", установив разгромный результат. Возможно "Боруссия" и не наиграла на 3:0, но в этот вечер соперник позволял все. Спокойные очки для команды Шахина, которые выводят их в топ-четверку ЛЧ.