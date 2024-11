ЛЧ. Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0. Превзошли во всем, кроме пенальти

"Ливерпуль" комфортно и по игре, и по счету одолел дома "Реал".

До перерыва у "Сливочных" вообще не было моментов — удачно обостряли только хозяева. Юный Брэдли доминировал на фланге, Мак Аллистер — в центре поля, Салах раздавал самые тонкие пасы.

В игре Мадрид держала только привычно плохая реализация Дарвина Нуньеса, который то в Куртуа пробьет, то мимо. Еще в одном эпизоде с линии мяч вынес Рауль Асенсио, который очень старался, хотя и повозили его тоже.

Перерыв игру не поменял — наоборот, "Ливерпуль" вышел еще злее, напористее, и после еще одного яркого сэйва Куртуа таки сдался. Ударом из-под Асенсио (как он вообще пробил?!) Тибо прошил Мак Аллистер.

23 - Thibaut Courtois has saved 23 of the last 25 shots on target he has faced against Liverpool in the Champions League (three of three in this first half), conceding just two goals in his last five meetings with the Reds in the competition. Wall. pic.twitter.com/DJ240j1BmZ