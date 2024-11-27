ЛЧ. Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0. Превзошли во всем, кроме пенальти

"Ливерпуль" комфортно и по игре, и по счету одолел дома "Реал".

До перерыва у "Сливочных" вообще не было моментов — удачно обостряли только хозяева. Юный Брэдли доминировал на фланге, Мак Аллистер — в центре поля, Салах раздавал самые тонкие пасы.

В игре Мадрид держала только привычно плохая реализация Дарвина Нуньеса, который то в Куртуа пробьет, то мимо. Еще в одном эпизоде с линии мяч вынес Рауль Асенсио, который очень старался, хотя и повозили его тоже.

Перерыв игру не поменял — наоборот, "Ливерпуль" вышел еще злее, напористее, и после еще одного яркого сэйва Куртуа таки сдался. Ударом из-под Асенсио (как он вообще пробил?!) Тибо прошил Мак Аллистер.

23 - Thibaut Courtois has saved 23 of the last 25 shots on target he has faced against Liverpool in the Champions League (three of three in this first half), conceding just two goals in his last five meetings with the Reds in the competition. Wall. pic.twitter.com/DJ240j1BmZ — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024

Лишь пропустив Мадрид чаще начал бежать вперед, задействовал большие силы.

И знаете, что? Абсолютно на ровном месте, не имея ни единого удара в створ, Васкес заработал для своих пенальти, поймав Робертсона, но с точки Мбаппе не забил Келлехеру.

Да, спустя минут десять тот же подвиг повторил у ворот Куртуа Салах, но удручающее впечатление оставил именно удар Килиана. Почему? Во-первых, Мохамед свой удар сам же и заработал. Ну, и потом, играл Мбаппе ужасно. Перевод на левый фланг вообще не помог — все пасы не туда, все финты поперек.

То же самое можно сказать про Браима, Гюлера, даже Беллингема, который преуспел только в разрушении, но не создал ничего. "Ливерпуль" уничтожил креативную игру "Реала" под корень; тот пенальти — единственное, что было.

Логично, что под конец Гакпо забил еще после навеса — и на том игра была закончена.

Just the one tackle by Conor Bradley in that first half... but WHAT a tackle it was.#LIVRMA | #UCL pic.twitter.com/uk5wdrIXSe — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 27, 2024

Для "Ливерпуля" это не только 5-я кряду победа в ЛЧ, но и первая над "Реалом" с 2009 года. На "Энфилде" и окрестных пабах сегодня праздник. Ну, а касательно Мадрида, то он в пяти турах дважды победил и трижды проиграл. Даже место чемпиона в плей-офф под вопросом — кто мог такое представить еще летом?!

5-й тур Лиги чемпионов. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голы: Мак Аллистер, 52, Гакпо, 77

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли (Гомес, 87), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Собослаи, 83), Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Нуньес (Гакпо, 67), Луис Диас

"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Менди (Фран Гарсия, 71) — Гюлер (Васкес, 57), Модрич (Эндрик, 79), Камавинга (Себальос, 57), Беллингем — Браим Диас, Мбаппе

Предупреждения: Нуньес, 13, Гравенберх, 17, Мак Аллистер, 40 — Асенсио, 13, Менди, 70, Себальос, 80