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ЛЧ. Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0. Превзошли во всем, кроме пенальти

Лига Чемпионов
Обновлено

Логичная победа более острой команды

ЛЧ. Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0. Превзошли во всем, кроме пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" комфортно и по игре, и по счету одолел дома "Реал".

До перерыва у "Сливочных" вообще не было моментов — удачно обостряли только хозяева. Юный Брэдли доминировал на фланге, Мак Аллистер — в центре поля, Салах раздавал самые тонкие пасы.

В игре Мадрид держала только привычно плохая реализация Дарвина Нуньеса, который то в Куртуа пробьет, то мимо. Еще в одном эпизоде с линии мяч вынес Рауль Асенсио, который очень старался, хотя и повозили его тоже.

Перерыв игру не поменял — наоборот, "Ливерпуль" вышел еще злее, напористее, и после еще одного яркого сэйва Куртуа таки сдался. Ударом из-под Асенсио (как он вообще пробил?!) Тибо прошил Мак Аллистер.

Лишь пропустив Мадрид чаще начал бежать вперед, задействовал большие силы.

И знаете, что? Абсолютно на ровном месте, не имея ни единого удара в створ, Васкес заработал для своих пенальти, поймав Робертсона, но с точки Мбаппе не забил Келлехеру.

Да, спустя минут десять тот же подвиг повторил у ворот Куртуа Салах, но удручающее впечатление оставил именно удар Килиана. Почему? Во-первых, Мохамед свой удар сам же и заработал. Ну, и потом, играл Мбаппе ужасно. Перевод на левый фланг вообще не помог — все пасы не туда, все финты поперек.

То же самое можно сказать про Браима, Гюлера, даже Беллингема, который преуспел только в разрушении, но не создал ничего. "Ливерпуль" уничтожил креативную игру "Реала" под корень; тот пенальти — единственное, что было.

Логично, что под конец Гакпо забил еще после навеса — и на том игра была закончена.

Для "Ливерпуля" это не только 5-я кряду победа в ЛЧ, но и первая над "Реалом" с 2009 года. На "Энфилде" и окрестных пабах сегодня праздник. Ну, а касательно Мадрида, то он в пяти турах дважды победил и трижды проиграл. Даже место чемпиона в плей-офф под вопросом — кто мог такое представить еще летом?!

5-й тур Лиги чемпионов. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Реал Мадрид" - 2:0

Голы: Мак Аллистер, 52, Гакпо, 77

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли (Гомес, 87), Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс (Собослаи, 83), Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Нуньес (Гакпо, 67), Луис Диас

"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Менди (Фран Гарсия, 71) — Гюлер (Васкес, 57), Модрич (Эндрик, 79), Камавинга (Себальос, 57), Беллингем — Браим Диас, Мбаппе

Предупреждения: Нуньес, 13, Гравенберх, 17, Мак Аллистер, 40 — Асенсио, 13, Менди, 70, Себальос, 80

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Реал (Мадрид) Ливерпуль
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1 голосов
Комментарии
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Romerik (YNWA)
28.11.2024 в 00:35
Абсолютно прогнозовано. Та чорт забирай, навіть ставочку поставив на рахунок 2-0 (другий раз в житті такеї. Вперше вгадав 0-0 севільї коли вони часто вату нульову катали в Лізі Європи)) І зараз чогось така чуйка була. Знав що не буде розгрому, але і враховуючи форму команд , травми впевнений був що мінімум 2 буде. Трохи посивів правда на 2 пенальті, але то таке))
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Комментарии 21
Romerik (YNWA)
28.11.2024 в 00:35
Абсолютно прогнозовано. Та чорт забирай, навіть ставочку поставив на рахунок 2-0 (другий раз в житті такеї. Вперше вгадав 0-0 севільї коли вони часто вату нульову катали в Лізі Європи)) І зараз чогось така чуйка була. Знав що не буде розгрому, але і враховуючи форму команд , травми впевнений був що мінімум 2 буде. Трохи посивів правда на 2 пенальті, але то таке))
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
28.11.2024 в 00:21
Нет на поле Вини и Родриго - это первая беда. А вторая - это когда на поле есть Мбаппе. Причем о второй беде я писал более года перед его приходом. Перес, продай его в одну из стран верблюдов, пока можно еще выручить какие-никакие деньги.
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0
3
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:17
Бль, Шахтёр такой славный вечер перечеркнул, пся крев.
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3
0
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Spokoyno (Київ)
28.11.2024 в 00:19
Так отож На 2:2 перестав рахунок піддивлятися! А тут взагалі...
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1
0
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:10
Без Недополученного среалишка ваааще никакой.
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2
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2024 в 00:10
Вот почему пересу такая ЛЧ не нравится. 24 место для помойки очень хорошо
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2
1
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:11
С победой брат!
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3
1
avatar
Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:15
Им бы сейчас хоть бы в плей-оф попасть. Ведь впереди грозная Аталанта.
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2
1
Море23 (Одесса)
28.11.2024 в 00:26
В суперлиги будут свои судьи
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3
0
avatar
Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:40
Даканешна.
 
1
0
avatar
Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:05
Старикашка щас рвёт и мечет. Мбапа то ненастоящая.
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2
1
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Spokoyno (Київ)
28.11.2024 в 00:16
Чого ж "ненастоящая" Справжня Кіля, що тягне ковдру на себе так, що аж партнери ціпеніють
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1
0
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:28
Не на такую мбапу он рассчитывал, не на такую...
 
1
0
oda1979 (Запорожье)
28.11.2024 в 00:05
Мбаппу менять уже нельзя? Ливер переиграл РМ сегодня по всем статьям. Побеждать пешком в ЛЧ это конечно дерзко:) без Вини и Родриго скорости нет. Модрич старый. Себальес и Эндрик быки тупые. Гюлер.. а кто это? Менди .. а может лучше не надо?
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2
1
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:07
Надо Федя, надо.
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2
0
Море23 (Одесса)
28.11.2024 в 00:02
Мбапе агент барсы )))
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2
0
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Spokoyno (Київ)
28.11.2024 в 00:02
БРАВО Ліверпуль Тут одне … зранку намагалось під моїм ніком під анонс щось надряпати Бо дійсно я перш за все намагаюся писати про футбол. І здавалося написав про гру… Але який "цікавий" коли передбачалася БИТВА з непередбачуваним результатом. Але можу повторити "БРАВО Ліверпуль!" Хоч і нерви потріпав! Та і Діаз не забив! І які "найкращі"… то взагалі ефемерні визначення. Здебільшого залежать від вподобань! PS Вітаю КК з чудовим «придбанням». Яке навіть криве пенальті не змогло реалізувати. А Салах хоч сам заробив, утім я не повірив… бо Тібо, а Мохамед ПРОМАЗАВ! Тому сам заробив бай товаришу реалізувати, який ще не має такого гіркого досвіду зустріч з Куртуа!
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1
0
Justice (Львів)
28.11.2024 в 00:36
Два пенальті по ділу, якщо що...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.11.2024 в 00:00
sticker
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4
0
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Bаrcelinius
28.11.2024 в 00:03
sticker
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4
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2024 в 00:08
sticker
 
4
0

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