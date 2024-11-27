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Просто конец. Шахтер пропустил три гола в самой концовке матча с ПСВ. ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

А все так хорошо начиналось

Просто конец. Шахтер пропустил три гола в самой концовке матча с ПСВ. ВИДЕО

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.

"Горняки" провели отличный первый тайм, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".

После перерыв а команда Пушича сосредоточилась на обороне, но после удаления Педро Энрике "горняки" все-таки пропустили в концовке. На 88-й минуте Тильман замкнул прострел со штрафного на ближнюю штангу, мяч пересек линию ворот.

А на 90+1 все-тот же Тильман смог сравннять счет - 2:2.

Ну а на 90+5 Пепи добил "горняков", забив на 90+5 минуте. Ужасная концовка и поражение 2:3.

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Комментарии
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Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:02
Срна тянет в Шахтер только своих тренеров, но результата как не имелось, так и нет. Сырне ГАНЬБА.
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Комментарии 6
Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:02
Срна тянет в Шахтер только своих тренеров, но результата как не имелось, так и нет. Сырне ГАНЬБА.
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0
0
Vlad21 (Украина)
28.11.2024 в 00:01
Шахтер не смог отскочить на ничью. Шахтер физически слабее относительно ПСВ. А главная причина - это тренер, который не знает как вывести команду на высокий физический уровень. Судья конечно немного подмог, но чтобы в таком случае побеждать нужно физически быть на голову выше.
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August 71 (Харьков)
27.11.2024 в 23:58
Судья в конце стал подыгрывать псв.
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mr.Smith
27.11.2024 в 23:57
В е як завжди.Жодних несподіванок
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Gogagoga (Львів)
27.11.2024 в 23:57
Влияние судьи на конечный результат....
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Море23 (Одесса)
27.11.2024 в 23:55
Когда Сикана за такое же сбили карточку красную не показали
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