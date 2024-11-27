Просто конец. Шахтер пропустил три гола в самой концовке матча с ПСВ. ВИДЕО

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.

"Горняки" провели отличный первый тайм, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".

После перерыв а команда Пушича сосредоточилась на обороне, но после удаления Педро Энрике "горняки" все-таки пропустили в концовке. На 88-й минуте Тильман замкнул прострел со штрафного на ближнюю штангу, мяч пересек линию ворот.

А на 90+1 все-тот же Тильман смог сравннять счет - 2:2.

Ну а на 90+5 Пепи добил "горняков", забив на 90+5 минуте. Ужасная концовка и поражение 2:3.