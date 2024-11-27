Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Просто конец. Шахтер пропустил три гола в самой концовке матча с ПСВ. ВИДЕО
А все так хорошо начиналось
Михайло Лозовий, UA-Футбол
В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играет с ПСВ.
"Горняки" провели отличный первый тайм, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".
После перерыв а команда Пушича сосредоточилась на обороне, но после удаления Педро Энрике "горняки" все-таки пропустили в концовке. На 88-й минуте Тильман замкнул прострел со штрафного на ближнюю штангу, мяч пересек линию ворот.
А на 90+1 все-тот же Тильман смог сравннять счет - 2:2.
Ну а на 90+5 Пепи добил "горняков", забив на 90+5 минуте. Ужасная концовка и поражение 2:3.
Популярное сейчас
- База! Украинский вратарь Бенфики не пожал руку россиянину. Видео
- В одном из клубов Первой лиги не платят, не кормят и не экипируют. И это не Минай
- ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- ПСВ - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- И тут оскандалились? Тренер Лейпцига раскритиковал украинского судью в Лиге чемпионов
Комментарии 6