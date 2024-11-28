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Поставлены оценки украинским командам и игрокам в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
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Поставлены оценки украинским командам и игрокам в Лиге Чемпионов

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Поставлены оценки украинских команд и игроков в Лиге Чемпионов.

Донецкий "Шахтёр" проиграл ПСВ на выезде со счётом 2:3.

Оценки от WhoScored. Лучший игрок – Дмитрий Ризнык, 9,7 баллов.

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Оценки от SofaScore. Лучший - Дмитрий Ризнык. 10 баллов

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Украинский вратарь Анатолий Трубин играл за "Бенфику". Пропустил два мяча от французского клуба и сделал 3 сейва.

Оценка от WhoScored –6,6 баллов

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Оценка от Sofascore - 6,8 баллов

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Матч "Монако - Бенфика" закончился со счётом 2:3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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