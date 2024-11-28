Лига Чемпионов
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Поставлены оценки украинским командам и игрокам в Лиге Чемпионов
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Михайло Лозовий, UA-Футбол
Поставлены оценки украинских команд и игроков в Лиге Чемпионов.
Донецкий "Шахтёр" проиграл ПСВ на выезде со счётом 2:3.
Оценки от WhoScored. Лучший игрок – Дмитрий Ризнык, 9,7 баллов.
Оценки от SofaScore. Лучший - Дмитрий Ризнык. 10 баллов
Украинский вратарь Анатолий Трубин играл за "Бенфику". Пропустил два мяча от французского клуба и сделал 3 сейва.
Оценка от WhoScored –6,6 баллов
Оценка от Sofascore - 6,8 баллов
Матч "Монако - Бенфика" закончился со счётом 2:3.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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