Лига Чемпионов. Астон Вилла - Ювентус 0:0. Овцы целы, волки не явились

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Пятый тур

Бирмингем. "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Ювентус" 0:0

"Астон Вилла": Э. Мартинес, Кэш, Д. Карлос, П. Торрес, Динь, Тилеманс, Камара (Баркли 78), Бэйли (Филоген 86), Роджерс, МакГинн, Уоткинс (Дюран 78)

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Данило 66), Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам (Фаджоли 86), Консейсау, Коопмейнерс, Йилдиз (Мбангула 82), Веа

Предупреждения: Тилеманс 10, Бэйли 12, П. Торрес 39 - Калулу 45, Веа 77, Коопмейнерс 90+2

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Нет никаких причин удивляться такому результату этого матча. Удивляться следовало бы любому другому. "Ювентус" сыграл уже четыре "нулевки" в Серии А в этом сезоне, настало время первой в Лиге Чемпионов. В целом в предыдущих семи матчах во всех турнирах он победил лишь дважды, а четырежды играл вничью. Для "Астон Виллы" это лишь вторая "нулевка" в сезоне во всех турнирах, но она настолько не уверена в себе, настолько нервничала после шести матчей подряд без побед, что должна была играть прежде всего надежно.

В субботу "Юве" устроил в Серии А совершенно тошнотворное зрелище с "Миланом". Обе команды даже не пытались атаковать. Сегодня было немного повеселее, был и очень сложный сейв вратаря, и попадание в каркас ворот. И даже драматичный гол на последних секундах, отмененный за фол в атаке. Но в целом на матче висела вывеска "ничья". Тем более, что Мотта заявлял, что "Вилла" и "Милан" играют очень похоже, и нужно сыграть против них похоже, солидно, прерывая контратаки. О прерывании контратак соперника говорил и Унаи Эмери.

В первые 34 минуты прерывалось вообще все. За это время команды нанесли лишь пять ударов по воротам и ни одного - в створ. "Ювентус" владел мячом более шестидесяти процентов времени, но, как с ним очень часто случается в этом сезоне, не знал, что с этим мячом делать. В концовке тайма игра вдруг преобразилась. Уоткинс получил в центре штрафной, пробил мощно. Но Ди Грегорио отбил. Консейсау коварно бил с острого угла, но Мартинес накрыл. А штрафной удар Диня в самой-самой концовке отбила перекладина.

В начале второго тайма активный Консейсау попадал в руку Торресу, но рикошетом от живота, замыкал головой угловой, но Мартинес блестяще выцарапал мяч на линии ворот. Точнее, процентов 90 мяча было уже за линией. Бэйли прострелил, МакГинн пробивал из центра штрафной, и лишь общими усилиями Локателли и Ди Грегорио отбили этот удар. А на последних секундах Роджерс забил в пустые ворота, но лишь после того, как Карлос в воздухе откровенно толкнул Ди Грегорио. В целом же эти моменты выглядели случайными на фоне игры без ворот.

"Ювентус" не побеждает в седьмом из восьми последних гостевых матчей Лиги Чемпионов, в шестом из восьми во всех турнирах на всех полях, но хотя бы продолжает гостевую серию во всех турнирах без поражений - пять побед, семь ничьих. Ничьи он явно любит. И нынешней доволен, тем более, что из-за травм привез в Бирмингем лишь 14 полевых игроков. "Астон Вилла" же не побеждает в седьмом матче подряд во всех турнирах на всех полях, но хотя бы не пропускает впервые в них. И не проигрывает в двух подряд. Уже прогресс.

В турнирной таблице "Вилла" вылетает из Топ-8, но близка к ней - девятая. А "Ювентус" - 19-ый, но лишь в двух очках позади шестого места. Ничья в очном матче оставляет обеих в гуще борьбы, чего они и хотели.