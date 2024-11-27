  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Болонья – Лилль 1:2. Очередное фиаско итальянцев в главном турнире
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Болонья – Лилль 1:2. Очередное фиаско итальянцев в главном турнире

Лига Чемпионов
Обновлено

При равной игре гости вырвали 3 очка

ЛЧ. Болонья – Лилль 1:2. Очередное фиаско итальянцев в главном турнире

ANSA

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем небольшим фаворитом букмекеры считали "Болонью", которая проводила матч дома. В стартовых составах нас ждало несколько неожиданностей. У хозяев восстановились от травм голкипер Скорупский, Фергюсон и Ндое. У гостей в запасе остались Баккер, Кабелла и Жегрова, а в старте вышел Менье, который все-таки восстановился после повреждения.

Первый опасный момент в матче создали гости. Джонатан Дэвид получил поперечную передачу на грани штрафной площади, однако мяч после его удара просвистел мимо левой стойки ворот. Уже на 5 минуте "Болонья" вышла вперед. Это Даллинг по передаче Орсолини открыл счет в матче. Правда, радость хозяев была недолгой, ведь система ВАР вмешалась в эпизод и гол был отменен из-за минимального офсайда у Даллинга. Гости ответили ударом в правую стойку Александру после подачи углового.

После этого игра шла преимущественно в центре поля без особых моментов у ворот обеих команд. Незначительное преимущество во владении мячом имели гости. К концу первого тайма команды активизировались, создав несколько полумоментов. Перед самым перерывом гости повели в счете. После вбрасывания аута Пош, выбивая мяч, попал в голову Бейкеми. Круглого подхватил Дэвид, простреливший в штрафную и Мукау со второй попытки поразил угол ворот Скорупского.

ЛЧ. Болонья – Лилль 1:2. Очередное фиаско итальянцев в главном турнире - изображение 1

На старте второго тайма мячом больше владела "Болонья", ведь хозяевам необходимо было отыграться. Первый шанс упустил Дан Ндое, удар которого заблокировал защитник. Через несколько минут Даллинг замыкал прострел с фланга ударом головой, однако с ударом уверенно справился Шевалье.

А отыгрались хозяева как-то слишком легко: передачу Ликоянниса со штрафного на ближней штанге без сопротивления замкнул Лукуми. Однако уже через 3 минуты гости снова повели в счете: это Мукау оформил дубль после передачи прорвавшегося с левого фланга Фернандеса-Пардо мимо нескольких защитников. "Болонья" продолжала больше владеть мячом, проводила много позиционных атак, однако более острыми были гости. На 73 минуте 2 блестящих сейва с интервалом в несколько секунд совершил Скорупский. Сначала он парировал удар Фернандеса-Пардо, а затем – выстрел Сахрауи.

Полумоменты, чтобы сравнять счет, имели Льюис Фергюсон и Йенс Одгор, однако с их ударами справился Шевалье. Больше опасных моментов в матче не было, хотя хозяева и пытались устроить финальное нашествие. Таким образом "Лилль" снова побеждает, а "Болонья" фактически упустила шанс попасть в весеннюю стадию турнира.

Лига чемпионов. 5-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Лилль" - 1:2
Голы: Лукуми 63' - Мукау 44', 66'

"Болонья": Скорупски, Пош (Гольм 85'), Беукема, Лукуми, Ликогианнис (Миранда 68'), Фергюсон, Фройлер, Фаббиан (Кастро 75'), Орсолини (Одгор 68'), Даллинга, Ндое (Илинг-Джуниор 85').
"Лилль": Шевалье, Гудмундссон, Алессандру, Диаките, Менье (Манди 73'), Андре, Буадди, Саграуи (Жегрова 74'), Мукау (Гаральдссон 86'), Фернандез-Пардо (Баккер 86'), Дэвид.

По теме
yellow-arrow
Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций
yellow-arrow
Шахтер не впервые проиграл в Лиге чемпионов, ведя в ходе игры 2:0. Первый случай был на заре выступлений в турнире
yellow-arrow
Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов
Болонья Лига чемпионов Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости