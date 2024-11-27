ЛЧ. Болонья – Лилль 1:2. Очередное фиаско итальянцев в главном турнире

Перед матчем небольшим фаворитом букмекеры считали "Болонью", которая проводила матч дома. В стартовых составах нас ждало несколько неожиданностей. У хозяев восстановились от травм голкипер Скорупский, Фергюсон и Ндое. У гостей в запасе остались Баккер, Кабелла и Жегрова, а в старте вышел Менье, который все-таки восстановился после повреждения.

Первый опасный момент в матче создали гости. Джонатан Дэвид получил поперечную передачу на грани штрафной площади, однако мяч после его удара просвистел мимо левой стойки ворот. Уже на 5 минуте "Болонья" вышла вперед. Это Даллинг по передаче Орсолини открыл счет в матче. Правда, радость хозяев была недолгой, ведь система ВАР вмешалась в эпизод и гол был отменен из-за минимального офсайда у Даллинга. Гости ответили ударом в правую стойку Александру после подачи углового.

После этого игра шла преимущественно в центре поля без особых моментов у ворот обеих команд. Незначительное преимущество во владении мячом имели гости. К концу первого тайма команды активизировались, создав несколько полумоментов. Перед самым перерывом гости повели в счете. После вбрасывания аута Пош, выбивая мяч, попал в голову Бейкеми. Круглого подхватил Дэвид, простреливший в штрафную и Мукау со второй попытки поразил угол ворот Скорупского.

На старте второго тайма мячом больше владела "Болонья", ведь хозяевам необходимо было отыграться. Первый шанс упустил Дан Ндое, удар которого заблокировал защитник. Через несколько минут Даллинг замыкал прострел с фланга ударом головой, однако с ударом уверенно справился Шевалье.

А отыгрались хозяева как-то слишком легко: передачу Ликоянниса со штрафного на ближней штанге без сопротивления замкнул Лукуми. Однако уже через 3 минуты гости снова повели в счете: это Мукау оформил дубль после передачи прорвавшегося с левого фланга Фернандеса-Пардо мимо нескольких защитников. "Болонья" продолжала больше владеть мячом, проводила много позиционных атак, однако более острыми были гости. На 73 минуте 2 блестящих сейва с интервалом в несколько секунд совершил Скорупский. Сначала он парировал удар Фернандеса-Пардо, а затем – выстрел Сахрауи.

Полумоменты, чтобы сравнять счет, имели Льюис Фергюсон и Йенс Одгор, однако с их ударами справился Шевалье. Больше опасных моментов в матче не было, хотя хозяева и пытались устроить финальное нашествие. Таким образом "Лилль" снова побеждает, а "Болонья" фактически упустила шанс попасть в весеннюю стадию турнира.

Лига чемпионов. 5-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Лилль" - 1:2

Голы: Лукуми 63' - Мукау 44', 66'

"Болонья": Скорупски, Пош (Гольм 85'), Беукема, Лукуми, Ликогианнис (Миранда 68'), Фергюсон, Фройлер, Фаббиан (Кастро 75'), Орсолини (Одгор 68'), Даллинга, Ндое (Илинг-Джуниор 85').

"Лилль": Шевалье, Гудмундссон, Алессандру, Диаките, Менье (Манди 73'), Андре, Буадди, Саграуи (Жегрова 74'), Мукау (Гаральдссон 86'), Фернандез-Пардо (Баккер 86'), Дэвид.