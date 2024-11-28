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Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров
Турнирная таблица после 5 туров
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играл с ПСВ и хорошо начав матч, в итоге,
После этого поражения в общей таблице ЛЧ у "горняков" остается 4 очка.
После 5 туров "Шахтер" расположился на 26-й позиции, а это зона вылета.
В следующем туре 10 декабря команда Пушича будет принимать грозную "Баварию".
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