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Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров

Лига Чемпионов

Турнирная таблица после 5 туров

Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде играл с ПСВ и хорошо начав матч, в итоге, проиграл со счетом 2:3.

После этого поражения в общей таблице ЛЧ у "горняков" остается 4 очка.

После 5 туров "Шахтер" расположился на 26-й позиции, а это зона вылета.

В следующем туре 10 декабря команда Пушича будет принимать грозную "Баварию".

Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров - изображение 1Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров - изображение 2Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров - изображение 3
Болезненное поражение от ПСВ не позволило Шахтеру подняться из зоны вылета. Турнирная таблица ЛЧ после 5 туров - изображение 4
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