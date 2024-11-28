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Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов

Хоть и проиграли, но есть, чем гордиться

Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов

shakhtar.com

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вратарь "Шахтёра" установил рекорд в Лиге Чемпионов.

Дмитрий Ризнык сделал рекордное количество сейвов в матче против ПСВ. На счету украинского голкипера их 15. Но "Шахтёр" проиграл 2:3.

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Прошлый рекорд установил вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера, который сделал 12 сейвов в домашнем матче против "Реал Мадрида" в сезоне 2019/20.

Турецкий клуб уступил 0:1 на домашнем поле.

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