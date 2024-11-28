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Шахтер не впервые проиграл в Лиге чемпионов, ведя в ходе игры 2:0. Первый случай был на заре выступлений в турнире

Лига Чемпионов

Тогда проиграли представителям Англии

Шахтер не впервые проиграл в Лиге чемпионов, ведя в ходе игры 2:0. Первый случай был на заре выступлений в турнире

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

В пятом туре основного раунда Лиги чемпионов 2024/25 "Шахтер" в гостях уступил ПСВ со счетом 2:3. В ходе матча "горняки" выигрывали 2:0, но затем случилось удаление Педро Энрике, и очень болезненный финальный отрезок матча – поражение 2:3.

Это лишь второй случай в истории "Шахтера", когда команда проиграла в Лиге чемпионов, выигрывая в ходе поединка 2:0. Первый такой случай произошел в первом сезоне "горняков" в топ-турнире – 2000/01.

Тогда "Шахтер" играл против "Арсенала" на его поле, забив два гола в первом тайме. На 26-й минуте отличился Бахарев, на 29-й – Воробей. Однако соперник не стушевался. На 45-й минуте Сильвен Вильтор отыграл один мяч, а Мартин Киоун на 85-й и 90-й принес «Арсеналу» победу.

24 года поражение от "Арсенала" было единственным для "Шахтера", полученным с преимущества 2:0. В среду, 27-го ноября, в Эйндховене, случилась вторая такая неприятность.

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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