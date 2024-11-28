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Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций
Болезненное поражение
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал
"Чтобы подытожить – это была отличная игра. Если вы меня спросите о красной карточке, то у меня много эмоций на этот счет.
Нашу команду еще не так хорошо знают. Мы показали хорошую игру в прошлом сезоне. Но это было раньше. Я горжусь своими игроками. Они хорошо стараются.
Я сказал своим игрокам, что горжусь ими. Они сделали все, что могли. Насколько больно это поражение? На десять из десяти", – сказал Пушич.
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