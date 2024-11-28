  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций

Лига Чемпионов

Болезненное поражение

Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение от ПСВ (2:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Чтобы подытожить – это была отличная игра. Если вы меня спросите о красной карточке, то у меня много эмоций на этот счет.

Нашу команду еще не так хорошо знают. Мы показали хорошую игру в прошлом сезоне. Но это было раньше. Я горжусь своими игроками. Они хорошо стараются.

Я сказал своим игрокам, что горжусь ими. Они сделали все, что могли. Насколько больно это поражение? На десять из десяти", – сказал Пушич.

По теме
yellow-arrow
Защитник ПСВ: Шахтер станет сюрпризом для еще большего количества соперников в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Конопля: Стадион давил не столько на нас, сколько на рефери. Он начал раздавать карточки за все
yellow-arrow
Куртуа сражался почти в одиночку. Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча
Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
28.11.2024 в 01:13
А вот нам тренером Пушичем гордиться нечем. Слабый тренер, не уровень Шахтера, и сегодняшние замены в игре с ПСВ, приведшие в значительной степени к поражению Шахтера, еще раз это показали. Пора Ахметову делать выводы.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Геродот (Винница)
28.11.2024 в 01:13
А вот нам тренером Пушичем гордиться нечем. Слабый тренер, не уровень Шахтера, и сегодняшние замены в игре с ПСВ, приведшие в значительной степени к поражению Шахтера, еще раз это показали. Пора Ахметову делать выводы.
Ответить
1
0
fanatSD (донецк)
28.11.2024 в 01:07
лучше расскажи какая польза была на поле от бондаренко и крыськива?почему были заменены самые активные игроки в команде?
Ответить
1
0
Батько Махно (N)
28.11.2024 в 00:57
Подскажите сац с новостями кёрлинга!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости