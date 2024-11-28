Пушич: По поводу красной карточки у меня много эмоций

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение от ПСВ (2:3) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Чтобы подытожить – это была отличная игра. Если вы меня спросите о красной карточке, то у меня много эмоций на этот счет.

Нашу команду еще не так хорошо знают. Мы показали хорошую игру в прошлом сезоне. Но это было раньше. Я горжусь своими игроками. Они хорошо стараются.

Я сказал своим игрокам, что горжусь ими. Они сделали все, что могли. Насколько больно это поражение? На десять из десяти", – сказал Пушич.