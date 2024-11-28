Защитник ПСВ: Шахтер станет сюрпризом для еще большего количества соперников в Лиге чемпионов

Центральный защитник ПСВ Оливье Боскальи в эксклюзивном комментарии для UA-Футбол поделился эмоциями от победы в матче против "Шахтера" в пятом туре Лиги чемпионов.

“ – “Шахтер” удивил вас чем-то, что вы не разбирали перед игрой?

– Скорее нет. Мы анализировали игроков день перед игрой. Мы видели, что это очень хорошая команда. И также перед поединком у них было всего на одно очко меньше, чем у нас. Мы знали, что эта команда начинает свою игру из-за выхода обороны, имеет квалифицированных футболистами, пытается действительно играть в футбол.

Но, конечно же, они поразили нас на поле в первом тайме. "Шахтер" повел в счете 2:0. И для нас важно было изменить игру.

– Было тяжело из-за прессинга "Шахтера"?

– Да, конечно, потому что они выглядели действительно хорошо при игре в прессинге. Очень сильно играли сзади в обороне. Они были настоящей командой и играли до последней минуты. "Шахтер" был действительно тяжелым соперником сегодня.