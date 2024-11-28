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Защитник ПСВ: Шахтер станет сюрпризом для еще большего количества соперников в Лиге чемпионов

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Защитник ПСВ: Шахтер станет сюрпризом для еще большего количества соперников в Лиге чемпионов

Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Центральный защитник ПСВ Оливье Боскальи в эксклюзивном комментарии для UA-Футбол поделился эмоциями от победы в матче против "Шахтера" в пятом туре Лиги чемпионов.

– “Шахтер” удивил вас чем-то, что вы не разбирали перед игрой?

– Скорее нет. Мы анализировали игроков день перед игрой. Мы видели, что это очень хорошая команда. И также перед поединком у них было всего на одно очко меньше, чем у нас. Мы знали, что эта команда начинает свою игру из-за выхода обороны, имеет квалифицированных футболистами, пытается действительно играть в футбол.

Но, конечно же, они поразили нас на поле в первом тайме. "Шахтер" повел в счете 2:0. И для нас важно было изменить игру.

– Было тяжело из-за прессинга "Шахтера"?

– Да, конечно, потому что они выглядели действительно хорошо при игре в прессинге. Очень сильно играли сзади в обороне. Они были настоящей командой и играли до последней минуты. "Шахтер" был действительно тяжелым соперником сегодня.

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– Кто стал самым тяжелым оппонентом для ПСВ сегодня среди игроков "Шахтера"?

– Вы сами могли увидеть, как сыграл голкипер украинцев. Он совершил большое количество сейвов. Мы не могли предсказать такую ​​игру от него.

Но вся команда выглядела действительно хорошо. Я думаю, “Шахтер” станет сюрпризом для еще большего количества соперников в Лиге чемпионов”, – ответил Боскальи.

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Центрбек Оливье Боскальи сегодня вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте при счете 0:2. Успел записать в свой пассив желтую карточку. По данным аналитического портала Transfermarkt, он является четвертым самым дорогим футболистом команды с ценником 27 миллионов евро.

ПСВ одержал вторую победу в ЛЧ подряд. Сейчас команда занимает 18 место в турнирной таблице с восемью очками в активе. "Шахтер" идет на 26 позиции с четырьмя зачетными пунктами.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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