То же горькое блюдо. Статистика пропущенных украинскими командами и их соперниками в концовках матчей Еврокубков

С начала осени мы наблюдаем за страданиями украинских клубов в основном раунде Еврокубков. Но хотя бы долго избегали старого горького традиционного блюда украинского футбола - пропущенных мячей на последних минутах. Впрочем, завершить осень без таких не удалось. Вчера донецкий "Шахтер" пропустил в матче Лиги Чемпионов от ПСВ на 87-ой, 90-ой и 95-ой минутах, добавив еще три пропущенных к кошмарной статистике.

Сразу признаюсь, что подсчитывал эту статистику я вручную и ночью, потому могут быть небольшие ошибки. Но общая картина из-за разницы в 2-3 гола не изменится. Также следует отметить, что я учитывал Кубок/Лигу Чемпионов, Кубок Кубков, Кубок УЕФА/Лигу Европы, Лигу Конференций, Суперкубок УЕФА, но не Кубок Интертото. А голы в дополнительное время (овертайме) считал по тому же принципу, что и в основное - после 110-ой и после 115-ой минуты.

Итак, начиная с сезона 1991/92, "Шахтер" отыграл в Еврокубках 265 матчей. В которых пропустил после 80-ой минуты 83 мяча. Если же считать после 85-ой минуты, дончане с того сезона пропустили 63 мяча. Причем начиная с сезона 2014/15, после 80-ой минуты были пропущены 36 мячей, из них после 85-ой - 26. А если считать с сезона 2008/09, за это время после 80-ой минуты были пропущены 47 мячей, из них после 85-ой - 35.

Как вы видите, в последние 10-15 сезонов дончане начали пропускать в решающие минуты в среднем за сезон больше мячей, чем ранее. Хотя, разумеется, это логично объясняется существенным увеличением количества их матчей в Еврокубках.

При этом следует отметить, что забил "Шахтер" с сезона 1991/92 после 80-ой минуты 27 мячей. Не так мало, но по сравнению с 83-мя пропущенными - пропасть.

Что с киевским "Динамо"? Оно с сезона 1991/92 отыграло в Еврокубках 317 матчей и пропустило в них после 80-ой минуты 72 мяча, из них после 85-ой минуты - 53. Причем с сезона 2014/15 пропустило 29 мячей после 80-ой минуты, из них 21 - после 85-ой. С сезона 2008/09 "Динамо" пропустило 45 мячей после 80-ой минуты, из них 34 - после 85-ой. То есть и у него увеличилось число таких пропущенных в среднем за сезон, но здесь также повлияло увеличение количества матчей.

При этом забили киевляне с сезона 1991/92 после 80-ой минуты 29 мячей. Опять же, пропасть по сравнению с 72-мя пропущенными.

Что насчет всех других украинских клубов вместе взятых? Они в Еврокубках с сезона 1991/92 пропустили после 80-ой минуты 85 мячей, из них 61 - после 85-ой минуты. Причем с сезона 2014/15 пропустили после 80-ой минуты 31 мяч, из них после 85-ой - 22. С сезона 2008/09 после 80-ой минуты они пропустили 51 мяч, из них после 85-ой - 38.

Таким образом, все украинские клубы с сезона 1991/92 пропустили в Еврокубках после 80-ой минуты 240 мячей. То есть в среднем за сезон, если считать и нынешний - 7.06. Из них после 85-ой минуты - 177 (в среднем за сезон - 5.2). Из них нынешний сезон "подарил" уже шесть. Три - "Шахтера", два - "Полесья" и один - "Динамо".

Причем все шесть состоялись после 85-ой минуты. То есть среднее число пропущенных за сезон после 85-ой уже превышено.

Из общей статистики следует отметить огромный процент пропущенных именно после 85-ой минуты. Между 81-85 минутами украинские клубы традиционно пропускают не так уж и много. Ждут до самого конца, чтобы огорчить нас.

Уместно будет сравнить статистику украинских клубов, хотя бы грандов, с другими. Я специально прежде всего не выбирал главных европейских грандов и вообще команды из лиг Топ-5, а команды, примерно близкие по калибру, статусу, турнирным заданиям "Шахтеру" и "Динамо". И, чтобы сэкономить время и меньше забивать голову цифрами, считал лишь с сезона 2014/15.



Итак, повторяю, "Шахтер" с сезона 2014/15 пропустил после 80-ой минуты в Еврокубках 36 мячей, из них после 85-ой - 26. "Динамо" с сезона 2014/15 после 80-ой - 29 мячей, из них 21 - после 85-ой. А что с тем же ПСВ? Он с сезона 2014/15 после 80-ой минуты пропустил 21 мяч, из них 16 - после 85-ой. В том числе один - в этом сезоне. Соотечественники эйндховенцев - "Аякс" - почти догнали "Динамо" - 27 после 80-ой минуты, из них 19 - после 85-ой. И также один после 85-ой - в этом сезоне.

"Порту" с сезона 2014/15 в Еврокубках пропустил после 80-ой минуты 22 мяча, из них 16 - после 85-ой. Причем два после 85-ой - уже в этом сезоне. "Бенфика" с того же времени - 17 после 80-ой минуты, из них 11 - после 85-ой. И два после 85-ой - в этом сезоне. "Галатасарай" за это же время пропустил после 80-ой минуты 20 мячей, из них 14 - после 85-ой. При том, что два сезона в Еврокубках вообще не играл. В нынешнем сезоне пропустил три после 85-ой минуты.

"Олимпиакос" пропустил с сезона 2014/15 в Еврокубках после 80-ой минуты 36 мячей, из них 25 - после 85-ой минуты. Практически показатели "Шахтера" и хуже, чем у "Динамо". "Бешикташ" за это время пропустил после 80-ой минуты 29 мячей (как "Динамо"), из них 15 - после 85-ой. Два пропущены в нынешнем сезоне после 80-ой минуты, один из них - после 85-ой.

Что же касается грандов, то, начиная с сезона 2014/15 в Еврокубках, "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер", "Арсенал" пропустили после 80-ой минуты по 16 мячей, "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" Мадрид и "Ювентус" - по 18, "Реал" Мадрид - 19, "Ливерпуль" - 20, "Барселона" - 21. Показатели гораздо ниже, чем у "Шахтера" и "Динамо" за этот период, но и довольно существенные, которые невозможно игнорировать.

Значит, голы в концовке - всеобщее явление, и не нужно спускать всех собак на украинские команды? Все же, как бы то ни было, такие пропущенные и потери результатов из-за них крайне болезненны. И уж слишком часто повторяются с представителями Украины.

Фото - Михайло Лозовий, UA-Футбол