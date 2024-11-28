Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хозяева открыли счет на 5-й минуте, а затем последовала катастрофа. Црвена Звезда – Штутгарт 5:1. Обзор матча и видео голов
Неожиданный результат в Белграде
Фото - REUTERS / Marko Djurica
Хозяева владели мячом всего на уровне 29% и смогли реализовать большинство созданных моментов. Также сербская команда хорошо защищалась, заблокировав 8 из 13 ударов "швабов". События на поле могли бы развиваться иначе, если бы при счете 1:1 гол гостей все же засчитали и не было бы офсайда.
"Красно-белые" поднимаются на 31-е место (3 очка). 11 декабря коллектив поедет в Милан. Немецкий клуб остается с четырьмя пунктами и опускается на 27 позицию. В следующий раз представитель Бундеслиги примет "Янг Бойз".
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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Белград. Райко Митич
Голы: Силас, 12, Крунич, 31, Иванич, 65, Радонич, 69, 88 – Демирович, 5
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