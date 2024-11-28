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Точность ударов подвела каталонцев. Штурм – Жирона 1:0. Обзор матча и видео гола
Бело-красные снова потерпели поражение
Фото - EFE
Гости могли похвастаться уверенным контролем мяча (69%), вот только на завершающей стадии атак подопечные Мичела никак не могли попасть в створ. Испанский клуб нанес 9 ударов и только однажды попал в цель. "Черные" в этом аспекте создавали более острые моменты и если бы не 4 сейва Пауло Гассаниги, то минимальным счетом дело не обошлось бы.
Команда из Граца поднимается на 29-ю позицию (3 очка). 11 декабря австрийский коллектив будет играть на выезде против "Лилля". Дебютант соревнований опускается на 30 место (3 балла). В следующий раз "бело-красные" будут принимать "Ливерпуль".
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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Клагенфурт. Вертерзее Штадион, 21 502 зрителя
Гол: Биэрет, 59
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