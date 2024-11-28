Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Встреча равных возможностей и справедливого финала. Астон Вилла – Ювентус 0:0. Обзор матча
Соперники не определили победителя
Фото - EPA-EFE / Adam Vaugan
Команды всего 5 раз на двоих попадали в створ и ни один эпизод не удалось реализовать. Около 50% ударов хозяев были заблокированы. Туринский клуб имел небольшое преимущество во владении (54%).
"Львы" занимают 9-ю строчку (10 очков). 10 декабря коллектив из Бирмингема посетит Лейпциг. "Старая синьора" опускается на 19-ю позицию (8 баллов). Впереди домашний поединок против "Манчестер Сити".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Бирмингем. Вилла Парк, 42 589 зрителей
Популярное сейчас
- Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов
- Лига чемпионов. ПСВ – Шахтер 3:2. Утраченное счастье дончан
- Решающая битва. Стартовые составы на матч ПСВ - Шахтер
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- База! Украинский вратарь Бенфики не пожал руку россиянину. Видео