Долгожданный гол фельсиней, но без победы. Болонья – Лилль 1:2. Обзор матча и видео голов

"Красно-синие" могли открыть счет уже на 5-й минуте, но арбитр зафиксировал положение вне игры. "Доги" забили гол в раздевалку. Во втором тайме хозяева восстановили паритет, но уже очень скоро "Олимпик" снова установил преимущество. У кипера итальянской команды Лукаша Скорупского было много работы (6 сейвов).

Подопечные Итальяно опускаются на 33-ю позицию (1 балл). 11 декабря они будут играть в Лиссабоне против "Бенфики". "Мастифы" поднимаются на 10-ю строчку (10 очков). Впереди домашняя встреча со "Штурмом".

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Болонья. Стадио Ренато Далл-Ара, 22 420 зрителей

Болонья – Лилль 1:2

Голы: Лукуми, 63 – Мукау, 44, 66