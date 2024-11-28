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Долгожданный гол фельсиней, но без победы. Болонья – Лилль 1:2. Обзор матча и видео голов
У россоблу до минимума уменьшаются шансы на выход в плей-офф
Фото - EPA-EFE / Elisabetta Baracchi
"Красно-синие" могли открыть счет уже на 5-й минуте, но арбитр зафиксировал положение вне игры. "Доги" забили гол в раздевалку. Во втором тайме хозяева восстановили паритет, но уже очень скоро "Олимпик" снова установил преимущество. У кипера итальянской команды Лукаша Скорупского было много работы (6 сейвов).
Подопечные Итальяно опускаются на 33-ю позицию (1 балл). 11 декабря они будут играть в Лиссабоне против "Бенфики". "Мастифы" поднимаются на 10-ю строчку (10 очков). Впереди домашняя встреча со "Штурмом".
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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Болонья. Стадио Ренато Далл-Ара, 22 420 зрителей
Голы: Лукуми, 63 – Мукау, 44, 66
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