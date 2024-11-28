Много атак, моментов и доминация на поле от шмелей. Динамо Загреб – Боруссия Дортмунд 0:3. Обзор матча и видео голов

Еще до перерыва немецкая команда нанесла 10 ударов, но в семи эпизодах мяч пролетел мимо ворот. Впрочем, представитель Бундеслиги все же сумел забить гол в раздевалку. В первом тайме финалист прошлого сезона демонстрировал тотальный контроль (76%). Во второй половине встречи фаворит довел счет до логического завершения.

"Синие" опускаются на 23-ю позицию (7 очков). 10 декабря хорватский гранд будет принимать "Селтик". Гости поднимаются на 4 место (12 баллов). Впереди домашнее противостояние с "Барселоной".

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Загреб. Максимир, 20 019 зрителей

Динамо Загреб – Боруссия Дортмунд 0:3

Голы: Байно-Гиттенс, 44, Бенсебаини, 56, Гирасси, 90