Волевая виктория орлов. Монако – Бенфика 2:3. Обзор матча и видео голов

В княжестве прошел один из самых зрелищных поединков 5-го тура. В первом тайме игра была ровной, но хозяевам удалось забить быстрый мяч. После перерыва португальский гранд сравнял счет, затем соперники обменялись офсайдными "голами" и "красно-белые" заработали удаление. Даже в меньшинстве подопечные Хюттера вышли вперед, но им не удалось удержать преимущество.

Монегаски находятся на 8-й позиции (10 очков). 11 декабря коллектив поедет к "Арсеналу". "Орлы" поднимаются на 14-ю строчку (9 баллов). Впереди домашняя встреча против "Болоньи".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Монако. Стад Луи II, 13581 зритель

Монако – Бенфика 2:3

Голы: Бен Сегир, 13, Магасса, 67 – Павдилис, 48, Кабрал, 84, Амдуни, 88

Удаление: Синго, 58 (Монако)