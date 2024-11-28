"Я даже не знал, кто забил третий мяч". Тренер ПСВ прокомментировал волевую победу над Шахтером

Главный тренер ПСВ Петер Бош прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (3:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

- Очень хороший футбол, но не лучший наш день. Действительно, яркая победа, похожая на ту, что была в матче с "Севильей", но мы начали очень плохо и с самого старта плохо защищались, продолжая так играть несмотря на то, что возможностей было достаточно. Не было той агрессии, и конечно, что мы играли против хорошей команды. "Шахтер" - это замечательная команда, но в первой половине мы не продемонстрировали себя с хорошей стороны. Во второй половине выглядели несколько лучше, но отставали 0:2, и это неприятный результат, к тому же никак не удавалось забить.

- За восемь минут ПСВ удалось забить три мяча. Надеялись ли на такой результат?

- Конечно, надеялся, и недавно "Фейеноорду" тоже в концовке удалось забить. Считаю, что во второй половине мои игроки продемонстрировали себя лучше, проявили необходимую энергию и агрессию. Красная карточка, по моему мнению, была справедливой, он не сделал это специально, но красная справедливая, что способствовало дополнительной энергии на поле. Впоследствии мы заменили Оливье и, к счастью, победили. Неважно, даже если бы в итоге мы уступили 0:2 или 0:3, мы продемонстрировали хорошую игру.

- Вы вспомнили поединок с "Севильей".

- Это было год назад, и так же для нас это был 5-й тур в Лиге чемпионов. Мы, конечно, сравнивали эти поединки, ведь энергия после забитых мячей очень нам помогала. Как в игре с "Севильей", так и с "Шахтером" футболисты, которые вышли на замену, помогли нам одержать победу. Во время матча с "Шахтером" я надеялся хотя бы на один гол, но три... это очень хорошо.

- Какой выдалась игра с "Шахтером" именно для вас?

- Конечно, если вы уступаете 0:2, а потом получаете такой результат... Если честно, я даже не рассчитывал на это. Я разговаривал с Марино Пушичем после игры, и у него несколько иной взгляд на эту встречу и на свою команду. Я отметил, что его подопечные продемонстрировали достойную игру и сделали поединок очень тяжелым для нас, а красная карточка нам помогла, хотя для них она имела очень негативный эффект. Манера игры у нас была хорошей, и в таких матчах необходимо играть на высоком уровне, однако остроты не хватало, особенно в первой половине. Да, вторая половина получилась очень хорошей, вы видели, как Оливье и Маттео защищались, но также необходима острота от хавбеков. А если ее нет, то мы отстаем.

- Поедете ли вы домой довольными после игры?

- Когда мы играли со "Спортингом", я считал, что мы заслуживали победу, и тогда был действительно хороший матч. А вот игрой с "Шахтером" я не доволен, хотя мы одержали победу.

- Ранее вы говорили, что де Йонг и Рикардо Пепи не играют вместе.

- Я это говорил, потому что они недостаточно тренировались, чтобы играть вместе. К этому необходимо хорошо готовиться. Вторую часть матча Пепи начал на одной позиции, а затем перешел на другую, и мы были вынуждены это сделать, поскольку уступали 0:2, хотя раньше эти варианты игроки не отрабатывали. Сравнивая с матчем в Испании, хочу отметить, что удаление стало очень весомым эпизодом. Часто такое происходит, и у нас также были ситуации, когда мы оставались в меньшинстве и вынуждены были продолжать играть. Я надеялся хотя бы на ничью, но нам удалось забить еще один гол - это замечательно.

- Вы даже не могли в это поверить?

- Нет! Я даже не помню, как отреагировал, и не знал, кто забил третий мяч, мне уже позже об этом сообщили. Как тренер ты должен обращать внимание на множество различных аспектов, поэтому это может показаться не совсем правильным, но на поле я думаю о многих вещах одновременно.

- Вы уже не впервые упоминаете об остроте. Что можете сказать о предстоящих матчах?

- Относительно поединков с "Жироной" или "Гронингеном", то в тех матчах мы продемонстрировали остроту. Однако она должна присутствовать ежеминутно, на каждом участке поля, в нужный момент. Игроки способны это делать, но они должны работать над этим в каждом матче, - отметил Бош.