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Счет, устраивающий обе стороны. Селтик – Брюгге 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Команды остаются в зоне плей-офф

Счет, устраивающий обе стороны. Селтик – Брюгге 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото - SNS Group

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Гости в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ. Но это не помешало бельгийской команде открыть счет благодаря автоголу. После перерыва шотландский гранд начал давить, довел владение мяча до 70% и все же сравнял счет.

"Селтик" занимает 20-ю позицию (8 очков). 10 декабря коллектив посетит Загреб. Клуб из Западной Фландрии находится на 22 месте (7 баллов). Впереди домашняя встреча против "Спортинга".

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Смотрите обзор матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Глазго. Селтик Парк, 57 456 зрителей

Селтик – Брюгге 1:1

Голы: Маэда, 60 – Картер-Уикерс, 26 (аг)

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Брюгге Селтик (Глазго)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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