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Ди Мария – второй ассистент в истории ЛЧ
Анхель вписывает свое имя в историю
Getty Images/Global Images Ukraine
В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Бенфика" одержала волевую победу над "Монако" в княжестве (3:2). Аргентинец сделал 2 результативных передачи на 84-й и 88-й минуте и помог гостям вырвать викторию на чужом поле.
Таким образом, вингер довел количество голевых пасов в соревновании до 41-го. Он опередил партнера по сборной и своего друга Лионеля Месси, у которого было 40 ассистов.
Уже в нынешнем сезоне Анхель может возглавить исторический рейтинг. Пока что в списке лидирует Криштиану Роналду (42).
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