  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ди Мария – второй ассистент в истории ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ди Мария – второй ассистент в истории ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Анхель вписывает свое имя в историю

Ди Мария – второй ассистент в истории ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Бенфика" одержала волевую победу над "Монако" в княжестве (3:2). Аргентинец сделал 2 результативных передачи на 84-й и 88-й минуте и помог гостям вырвать викторию на чужом поле.

Читайте также"Роналду – монстр, но Месси – лучший". Ди Мария сравнил португальца и аргентинца

Таким образом, вингер довел количество голевых пасов в соревновании до 41-го. Он опередил партнера по сборной и своего друга Лионеля Месси, у которого было 40 ассистов.

Уже в нынешнем сезоне Анхель может возглавить исторический рейтинг. Пока что в списке лидирует Криштиану Роналду (42).

По теме
yellow-arrow
Слот - после 2:0 с Реалом: Они были головной болью для Ливерпуля на протяжении многих лет
yellow-arrow
Впервые за 15 лет! Ливерпуль прервал безвыигрышную серию против мадридского Реала
yellow-arrow
"Даже если бы мы выиграли...". Анчелотти назвал цель Реала на текущей стадии Лиги чемпионов
Лионель Месси Криштиану Роналду Анхель Ди Мария
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости