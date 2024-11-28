Ди Мария – второй ассистент в истории ЛЧ

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов "Бенфика" одержала волевую победу над "Монако" в княжестве (3:2). Аргентинец сделал 2 результативных передачи на 84-й и 88-й минуте и помог гостям вырвать викторию на чужом поле.

Таким образом, вингер довел количество голевых пасов в соревновании до 41-го. Он опередил партнера по сборной и своего друга Лионеля Месси, у которого было 40 ассистов.

Уже в нынешнем сезоне Анхель может возглавить исторический рейтинг. Пока что в списке лидирует Криштиану Роналду (42).