5-й тур стал самым результативным в истории турнира

В течение двух игровых дней в самом престижном клубном соревновании Европы состоялось 18 встреч. В этих поединках команды забили 67 голов и установили новый рекорд.

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Предыдущее достижение было установлено почти четверть века назад. В первом туре первого группового этапа розыгрыша 2000/01 участники ЛЧ реализовали 63 эпизода, но тогда на текущей стадии проводили 16 поединков.

Упомянутый голевой тур запомнился зрелищным шоу в Гамбурге, где местная команда расписала ничью с "Ювентусом" (4:4). Также "Манчестер Юнайтед" дома разгромил "Андерлехт" (5:1), "Барселона" – "Лидс" (4:0), "Милан" – "Бешикташ" (4:1), "Рейнджерс" – "Штурм" ( 5:0), а "Галатасарай" в Стамбуле одолел "Монако" (3:2).