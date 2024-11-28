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Игрок ПСВ: После красной карточки Шахтера мы смогли усилить давление

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Донецкий клуб упустил победу из-за удаления

Игрок ПСВ: После красной карточки Шахтера мы смогли усилить давление

Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Защитник ПСВ Райан Фламинго поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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"Честно говоря, я всегда верил, что у нас все получится. Мы создали много моментов. В первом тайме мы слишком часто теряли мяч, благодаря чему "Шахтер" забил с контратак. Но как только они получили красную карточку, мы смогли усилить давление.

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Ближе к концу мы начали сомневаться, сможем ли мы это сделать, но в какой-то момент мы сделали счет 1:2, а затем пришел тот замечательный гол от Малика [Тилльмана]. Когда мы забили победный мяч, это был сумасшедший дом, все прыгали друг на друга, наша скамейка запасных, а также наши болельщики. То, что это произошло в матче Лиги чемпионов, не может не радовать", - цитирует Фламинго официальный сайт УЕФА.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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