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"Даже если бы мы выиграли...". Анчелотти назвал цель Реала на текущей стадии Лиги чемпионов
Цель мадридцев - попадание в стыковые поединки
rea lmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение своих подопечных в выездном матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:2). "Результат закономерен. "Ливерпуль" заслужил победу - они в хорошем форме и играют с интенсивностью. Мы держались в первом тайме, но приняли несколько неверных решений при последней передаче. Мы боролись и сражались до самого пенальти. Я доволен тем, что команда хорошо сыграла. Нам надо продолжать в том же духе - это путь вперед. Мы снова стали конкурентоспособными и пошли на жертвы. Есть что улучшать - мы будем это делать. Точка. Я не жалею о своем плане. Идея заключалась в том, чтобы хорошо обороняться и выходить с мячом из глубины поля. С планом все было в порядке. Сегодняшний поединок не был решающий, потому что даже если бы мы выиграли, нам было бы сложно попасть в восьмерку сильнейших. Мы должны попасть в топ-24 и финишировать как можно выше. Собираемся соревноваться как в прошлом сезоне", - цитирует итальянца пресс-служба "сливочных".
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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