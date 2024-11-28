Впервые за долгие годы! Ливерпуль прервал безвыигрышную серию против мадридского Реала

Вчера "Ливерпуль" на своем поле уверенно переиграл "Реал" со счетом 2:0. Благодаря этой победе, команда Арне Слота прервала неприятную статистику, сообщает Opta.

"Красные" сумели одержать свою первую победу против мадридцев за последние 9 матчей. До этого "Ливерпуль" имел серию из 8 безвыигрышных поединков, из которых дважды они проиграли испанцам в финале (2018 и 2022 гг.). До вчерашней игры, последний раз "красные" побеждали "Реал" в марте 2009 года на "Энфилде" (4:0).

Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" сыграет в АПЛ 1 декабря на своем поле против "Манчестер Сити".