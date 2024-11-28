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Впервые за долгие годы! Ливерпуль прервал безвыигрышную серию против мадридского Реала

Лига Чемпионов
Обновлено

Во многих случаях красным просто не везло

Впервые за долгие годы! Ливерпуль прервал безвыигрышную серию против мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Justin Setterfield

Новина українською

Вчера "Ливерпуль" на своем поле уверенно переиграл "Реал" со счетом 2:0. Благодаря этой победе, команда Арне Слота прервала неприятную статистику, сообщает Opta.

"Красные" сумели одержать свою первую победу против мадридцев за последние 9 матчей. До этого "Ливерпуль" имел серию из 8 безвыигрышных поединков, из которых дважды они проиграли испанцам в финале (2018 и 2022 гг.). До вчерашней игры, последний раз "красные" побеждали "Реал" в марте 2009 года на "Энфилде" (4:0).

Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" сыграет в АПЛ 1 декабря на своем поле против "Манчестер Сити".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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