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Слот - после 2:0 с Реалом: Они были головной болью для Ливерпуля на протяжении многих лет

Лига Чемпионов
Слот - после 2:0 с Реалом: Они были головной болью для Ливерпуля на протяжении многих лет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился эмоциями после победы над "Реалом" (2:0) в домашнем матче основного этапа 5-го тура Лиги чемпионов.

"Вы знаете, как это особенно – играть против команды, которая так много раз выигрывала Лигу чемпионов. Они также были головной болью для "Ливерпуля" на протяжении многих лет. Каждый раз, когда Реал Мадрид угрожал нашим воротам - это было из-за наших ошибок. Я думаю, что мы можем играть с большей интенсивностью и лучше обращаться с мячом.

Мбаппе и Салах? Оба показали сегодня, что они люди. В случае с ударом Мбаппе Келлехер был невероятен. Он сделал для нас нечто замечательное, как и другой наш вратарь [Алиссон Беккер], который тоже был крут.

Моя семья взяла несколько выходных, чтобы приехать сюда. Всегда хорошо иметь семью рядом, потому что вам не нужно быть сосредоточенным на работе все 24 часа. Может быть, восемнадцать!

Усилия, которые мы приложили в первом тайме, помогли нам сыграть так же хорошо, как и во втором тайме. В перерыве мы знали, чего от них ожидать. Наша игра во втором тайме во многом связана с [нашей игрой в] первом тайме", - сказал Слот в интервью TNT Sports.

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Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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