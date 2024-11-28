Лига Чемпионов
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Один из них - обидчик Шахтера. УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Очевидного фаворита нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на получение награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
В их число вошли:
- Полузащитник "Байера" Флориан Виртц - дубль и ассист в матче с "Зальцбургом" (5:0);
- Форвард "Атлетико" Хулиан Альварес - два гола в игре со "Спартой" (6:0);
- Хавбек ПСВ Малик Тилльман - дубль в поединке с "Шахтером" (3:2);
- Нападающий "Аталанты" Матео Ретеги - два забитых мяча во встрече с "Янг Бойзом" (6:0).
Проголосовать за своего фаворита можно
Who impressed you this matchweek? ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024
Vote ????#UCLPOTW | @PlayStationEU
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