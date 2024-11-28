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Один из них - обидчик Шахтера. УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Очевидного фаворита нет

Один из них - обидчик Шахтера. УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на получение награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

В их число вошли:

  • Полузащитник "Байера" Флориан Виртц - дубль и ассист в матче с "Зальцбургом" (5:0);
  • Форвард "Атлетико" Хулиан Альварес - два гола в игре со "Спартой" (6:0);
  • Хавбек ПСВ Малик Тилльман - дубль в поединке с "Шахтером" (3:2);
  • Нападающий "Аталанты" Матео Ретеги - два забитых мяча во встрече с "Янг Бойзом" (6:0).

Проголосовать за своего фаворита можно по этой ссылке.

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