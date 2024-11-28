Капитан ПСВ после 3:2 с Шахтером: Голландские команды не сдаются

Капитан и форвард ПСВ Люк де Йонг прокомментировал победу над "Шахтером" (3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Нужно забить первый гол, и как только вы это сделаете, это дает вам дополнительный толчок. Но мы просто не могли найти способ забить - пока Малик [Тилльман] не выполнил штрафной удар.

Мы вчера смотрели матч "Фейеноорда" и поняли, что отыграться с такого большого преимущества возможно, поэтому мы просто продолжили. Голландские команды, очевидно, не сдаются!", - приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.