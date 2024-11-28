  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Капитан ПСВ после 3:2 с Шахтером: Голландские команды не сдаются
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан ПСВ после 3:2 с Шахтером: Голландские команды не сдаются

Лига Чемпионов

Сумасшедшая развязка в Эйндховене

Капитан ПСВ после 3:2 с Шахтером: Голландские команды не сдаются

Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Капитан и форвард ПСВ Люк де Йонг прокомментировал победу над "Шахтером" (3:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Нужно забить первый гол, и как только вы это сделаете, это дает вам дополнительный толчок. Но мы просто не могли найти способ забить - пока Малик [Тилльман] не выполнил штрафной удар.

Мы вчера смотрели матч "Фейеноорда" и поняли, что отыграться с такого большого преимущества возможно, поэтому мы просто продолжили. Голландские команды, очевидно, не сдаются!", - приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

Добавим, что "Фейеноорд" проигрывал в матче с "Манчестер Сити" со счетом 0:3, но затем во втором тайме забил три гола и вырвал ничью 3:3.

По теме
yellow-arrow
Ризнык попал в символические команды недели в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Наставник Штутгарта очертил несколько факторов, которые привели к разгромному поражению от Црвены Звезды
yellow-arrow
Это было больно. ФОТОрепортаж с матча ПСВ - Шахтер 3:2
Люк де Йонг Шахтер (Донецк) ПСВ (Эйндховен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости