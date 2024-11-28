"Не наш вечер". Ризнык отреагировал на упущенную победу Шахтера над ПСВ

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился мыслями после поражения от ПСВ (2:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

"Не наш вечер. Но надо держать такой болезненный удар и двигаться вперед. Только так мы станем сильнее. Спасибо всем за поддержку", - написал Ризнык в своем Instagram.

Ранее мы писали о том, что Ризнык стал автором уникального рекорда Лиги чемпионов.

Скриншот: instagram.com/dmytro.riznyk