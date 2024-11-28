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"Не наш вечер". Ризнык отреагировал на упущенную победу Шахтера над ПСВ

Лига Чемпионов

Голкипер "горняков" совершил аж 15 сейвов за матч

"Не наш вечер". Ризнык отреагировал на упущенную победу Шахтера над ПСВ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился мыслями после поражения от ПСВ (2:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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"Не наш вечер. Но надо держать такой болезненный удар и двигаться вперед. Только так мы станем сильнее. Спасибо всем за поддержку", - написал Ризнык в своем Instagram.

Ранее мы писали о том, что Ризнык стал автором уникального рекорда Лиги чемпионов.

"Не наш вечер". Ризнык отреагировал на упущенную победу Шахтера над ПСВ - изображение 1
Скриншот: instagram.com/dmytro.riznyk
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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