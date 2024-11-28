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"Не наш вечер". Ризнык отреагировал на упущенную победу Шахтера над ПСВ
Голкипер "горняков" совершил аж 15 сейвов за матч
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился мыслями после поражения от ПСВ (2:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
"Не наш вечер. Но надо держать такой болезненный удар и двигаться вперед. Только так мы станем сильнее. Спасибо всем за поддержку", - написал Ризнык в своем Instagram.
Ранее мы писали о том, что Ризнык стал автором уникального рекорда Лиги чемпионов.
Скриншот: instagram.com/dmytro.riznyk
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