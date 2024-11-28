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Включительно с голкипером Шахтера. УЕФА опубликовал лучшие сейвы тура Лиги чемпионов
Топ-6 сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими вратарскими сейвами по итогам 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов.
В нарезку попал и голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык, защищавший ворота "горняков" в матче с ПСВ (2:3).
Помимо украинца, были отмечены сейвы Куивина Келлехера ("Ливерпуль"), Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), Тибо Куртуа ("Реал Мадрид"), Радослава Маецкого ("Монако") и Каспера Шмейхеля ("Селтик").
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Some of the saves made on Wednesday were UNREAL ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2024
From Kelleher's penalty heroics to Dibu Martínez's sensational reflexes ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/mV2ItUMqTA
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