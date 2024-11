Включительно с голкипером Шахтера. УЕФА опубликовал лучшие сейвы тура Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала видео с лучшими вратарскими сейвами по итогам 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

В нарезку попал и голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык, защищавший ворота "горняков" в матче с ПСВ (2:3).

Помимо украинца, были отмечены сейвы Куивина Келлехера ("Ливерпуль"), Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), Тибо Куртуа ("Реал Мадрид"), Радослава Маецкого ("Монако") и Каспера Шмейхеля ("Селтик").

Some of the saves made on Wednesday were UNREAL ????



From Kelleher's penalty heroics to Dibu Martínez's sensational reflexes ⛔@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/mV2ItUMqTA